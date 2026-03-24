Relación rota: Alemania admite que ya no confía en los EE. UU. de Trump

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, afirmó este martes que Estados Unidos ha perdido la confianza de sus aliados occidentales y advirtió que esa ruptura podría mantenerse incluso después de la presidencia de Donald Trump.

“La ruptura es muy profunda. La política de gran potencia de Estados Unidos ha debilitado seriamente la confianza, no solo entre sus aliados, sino también a nivel global”, dijo durante un discurso en Berlín con motivo del 75º aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán.

En ese contexto, Steinmeier señaló que el escenario internacional ya cambió. “No volveremos a la situación anterior al 20 de enero de 2025”, afirmó, en referencia a la fecha en que Trump inició su segundo mandato en la Casa Blanca.

Según el mandatario alemán, incluso una futura administración estadounidense tendría dificultades para recuperar el papel de liderazgo que Estados Unidos ejerció durante décadas en el orden internacional de Occidente.

Frank-Walter Steinmeier. Foto: AP

A esta crisis de confianza se suma la crítica de Steinmeier al inicio de la guerra contra Irán, que calificó como una decisión contraria al derecho internacional. “Esta guerra es un error político con consecuencias graves. Era un conflicto evitable e innecesario”, sostuvo.

Cabe recordar que recientemente el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de “cobardes” a los aliados de la OTAN por no apoyar su pedido de ayuda militar frente a Irán para asegurar la ruta marítima del estrecho de Ormuz.

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“¡COBARDES, y lo RECORDAREMOS!”, escribió Trump en su red social Truth Social el viernes.

El mandatario estadounidense aseguró además que los aliados “no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz”, una operación que, según él, sería sencilla y con poco riesgo. Trump vinculó esa negativa con el aumento reciente de los precios del petróleo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Por su parte, el Consejo Europeo respaldó el jueves la disposición de algunos países de la Unión Europea a colaborar en los esfuerzos para desbloquear el estrecho y garantizar la libertad de navegación. Sin embargo, señaló que cualquier acción dependerá de que “se den las condiciones”.

Al mismo tiempo, los líderes europeos pidieron reducir la tensión en el conflicto y exigieron a todas las partes respetar plenamente el derecho internacional, sin mencionar directamente a Estados Unidos ni a Israel.

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Aunque el presidente alemán tiene un papel principalmente ceremonial, sus declaraciones superan el tono habitual del cargo, aunque coinciden con la postura del gobierno.

En esa línea, el canciller alemán, Friedrich Merz, pidió el viernes poner fin a la guerra contra Irán y advirtió que el conflicto no beneficia a nadie y ya está generando impactos económicos.

*Con información de AFP.