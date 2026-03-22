España exige reabrir el estrecho de Ormuz y preservar “todos los yacimientos energéticos” en Oriente Medio

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, exigió este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y “la preservación de todos los yacimientos energéticos” de Oriente Medio ante la guerra que mantienen Irán y Estados Unidos e Israel desde el pasado 28 de febrero.

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En un mensaje en X, Sánchez afirmó que “nos encontramos en un punto de inflexión global” y advirtió que “una mayor escalada” podría “desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad”.

Por ello, el Gobierno de España exigió “la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos” en la región. “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”, agregó.

El pasado viernes, anunció un plan con medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, que movilizarán 5.000 millones de euros.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habla con los medios de comunicación a su llegada a la cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas. Foto: AP

Durante su comparecencia, Sánchez ya alertó de que el conflicto estaba provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global, como en el precio de los combustibles.

Por otro lado, el Consejo Europeo dio el pasado jueves su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro de la UE a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación una vez que “se den las condiciones”.

Asimismo, reclamaron la desescalada del conflicto y el “pleno respeto al Derecho Internacional a todas las partes”, aunque sin una mención explícita a Estados Unidos e Israel.

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Advertencia de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este domingo que si Estados Unidos ataca las centrales eléctricas iraníes, la respuesta será el “cierre total” del estrecho de Ormuz, punto estratégico de paso para la exportación del petróleo del golfo Pérsico.

“Si Estados Unidos cumple sus amenazas sobre las centrales eléctricas iraníes se adoptarán de inmediato medidas punitivas”, resaltó la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar e ideológico de élite de la República Islámica, en un mensaje oficial recogido por la radiotelevisión publica iraní IRIB.

“Hemos repetido que el estrecho de Ormuz solo está cerrado para el enemigo y para el tráfico dañino (...). Se puede pasar bajo una serie de condiciones concretas que garantizan nuestra seguridad e intereses”, explicó Irán.

El comunicado señala cuatro puntos de medidas de represalia en el caso de que ataquen las centrales eléctricas. El primero es el “cierre completo del estrecho de Ormuz, que no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas estén reconstruidas”.

Petroleros y mercantes esperan en el estrecho de Ormuz vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos. Foto: AP

Como segunda medida, advierte de ataques “generalizados” contra “centrales eléctricas, infraestructura de energía y de tecnología de la información del régimen sionista”.

La tercera es la “completa destrucción de las empresas similares de países de la zona que tengan participación estadounidense” y la cuarta es que la centrales eléctricas de países de la región que acojan bases estadounidenses pasarán a ser consideradas “objetivos legítimos”.

*Con información de Europa Press