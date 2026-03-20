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“Cobardes”: Donald Trump arremete contra la OTAN por su postura en guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos emitió un duro mensaje en sus redes sociales.

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Redacción Mundo
20 de marzo de 2026, 9:19 a. m.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (de izquierda a derecha), el presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, posan con los líderes de los países miembros de la OTAN
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (de izquierda a derecha), el presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, posan con los líderes de los países miembros de la OTAN Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar este viernes, 20 de marzo, contra sus aliados en la OTAN por su negativa a apoyar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán, incluida la posibilidad de ayuda para mantener la navegación en el estrecho de Ormuz, afirmando que estos países son “cobardes” y que la Alianza “es un tigre de papel” sin la presencia de Washington.

“Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares”, criticó a través de un mensaje en sus redes sociales. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz", dijo.

Así, ha señalado que la reapertura de Ormuz sería “una simple maniobra militar” motivada únicamente por “la única razón de los altos precios del petróleo”.

“Es muy fácil para ellos hacerlo, con poco riesgo. ¡Cobardes, lo recordaremos!”, ha zanjado el inquilino de la Casa Blanca, quien en los últimos días ha intensificado sus críticas contra sus aliados en la OTAN por su postura frente a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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El propio Trump aseguró el jueves que su país no depende del comercio que atraviesa el estrecho de Ormuz, por lo que lo defiende “para todos los demás”, en un nuevo llamado a la OTAN para que asuma un papel activo en un eventual despliegue naval que garantice el tránsito por este paso estratégico.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en los últimos días ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, como parte de su respuesta a la mencionada ofensiva contra el país asiático, que también ha atacado territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

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