El presidente Donald Trump sugirió este miércoles que los aliados de Estados Unidos deberían asumir la responsabilidad de garantizar el libre paso por el estrecho de Ormuz una vez que el régimen iraní haya sido “acabado”, en medio de la escalada militar en la región.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos no necesita ese paso marítimo y planteó que “los países que lo usan” deberían encontrar una solución.

“Me pregunto qué pasaría si ‘acabáramos’ con lo que queda del Estado Terrorista iraní, y dejáramos que los países que lo usan —nosotros no— fueran responsables del llamado ‘Estrecho’. Eso despertaría a algunos de nuestros ‘Aliados’ que no responden”, escribió.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes para el transporte de energía a nivel mundial: por allí circula aproximadamente el 25 % del petróleo del planeta y cerca de una quinta parte del gas natural comercializado globalmente.

Donald Trump. Foto: AP

Sin embargo, Los socios tradicionales europeos y asiáticos han rechazado las reiteradas solicitudes de Trump para aportar recursos militares que permitan despejar la zona, que Irán ha bloqueado de manera efectiva en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Ante esto, el presidente estadounidense ha reaccionado a la crisis con mensajes contradictorios: por un lado exige a sus aliados que contribuyan a garantizar la navegación y, por otro, asegura que Estados Unidos no necesita “ninguna ayuda”.

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El tráfico a través del estrecho ha caído un 97 % respecto a los niveles previos a la guerra, según un análisis del grupo de inteligencia marítima Windward.

Normalmente unos 120 buques cruzan ese paso cada día, pero en las dos semanas posteriores al estallido del conflicto solo se registraron 77 tránsitos, de acuerdo con la publicación especializada Lloyd’s List.

Pese a la disminución del gas que circula por el estrecho, Estados Unidos no se ha visto muy afectado. El país posee una de las mayores reservas probadas de gas natural del mundo, con aproximadamente 13 billones de metros cúbicos, según la Administración de Información Energética (EIA), y además es el principal exportador de gas natural licuado.

Donald Trump. Foto: Colprensa

Esto le permite mantener un alto nivel de autosuficiencia energética, una situación muy diferente a la de los países europeos.

Tras la guerra en Ucrania, Europa se ha visto obligada a buscar nuevos proveedores de energía y, considerando que Qatar es uno de los mayores exportadores de gas natural licuado, la región podría enfrentar incrementos en los precios del gas si la crisis en Ormuz se prolonga.

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Irán ha intentado utilizar su control sobre ese angosto paso marítimo como herramienta de presión frente a los ataques de Estados Unidos e Israel, que han destruido gran parte de su capacidad naval, golpeado miles de objetivos militares en el país y eliminado a parte de su cúpula dirigente.

Aunque el fuego iraní solo ha alcanzado a un pequeño número de buques comerciales, la amenaza ha bastado para paralizar el tráfico marítimo y provocar fuertes subidas en los precios del petróleo a nivel mundial.

*Con información de AFP.