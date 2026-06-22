Votos de EE. UU. fueron clave para la victoria de De La Espriella, asegura congresista estadounidense

En una de las elecciones más reñidas de los últimos años, la representante a la Cámara en Estados Unidos, María Elvira Salazar, destacó el papel del voto colombiano en el exterior en la victoria de Abelardo De La Espriella.

El voto en el exterior fue determinante para la elección presidencial de Abelardo De La Espriella

Cerca de 1,4 millones de ciudadanos estaban habilitados para sufragar fuera del país y, de acuerdo con datos de la Registraduría Nacional, la participación alcanzó aproximadamente el 43 %.

Estados Unidos se consolidó como el principal punto de votación en el exterior, con un total de 223.373 sufragios. En ese contexto, Salazar resaltó el amplio respaldo que recibió el candidato de la derecha entre los colombianos residentes en ese país.

“El 81 % de quienes votaron en Estados Unidos respaldaron a Abelardo De La Espriella. En una elección histórica, el voto del exterior ayudó a cambiar el rumbo del país”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Según las cifras oficiales, De La Espriella obtuvo 179.841 votos en territorio estadounidense.

“Cuando Colombia más los necesitó, los colombianos del sur de la Florida estuvieron a la altura del momento”, añadió.

“¡Felicitaciones! Hoy comienza una nueva era para Colombia“, concluyó.