Colombia, Indonesia y España, golpeadas: tres terremotos que marcaron una lamentable semana de agosto

Agosto dejó en apenas cinco días tres terremotos de magnitud considerable en distintos puntos del planeta. Colombia abrió esta cadena de terremotos el lunes 10 de agosto; posteriormente, Indonesia y Granada, en España, registraron nuevos eventos el viernes 14, aunque por la diferencia horaria en ambos lugares ya era sábado 15.

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Los tres episodios ocurrieron en regiones diferentes y no existe información que permita establecer una relación entre ellos. Sin embargo, la cercanía temporal convirtió a esta semana en un periodo especialmente llamativo para la actividad sísmica.

Colombia fue el primer gran movimiento

El primero ocurrió en Colombia a las 7:34 a. m. del 10 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una magnitud de 7,4, con epicentro localizado a 12 kilómetros de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros.

El movimiento fue percibido en numerosas zonas del país, pero en los lugares críticos se reportaron cientos de muertos como también estructuras destruidas, esto principalmente en Chocó, Valle del Cauca y Manizales.

El sismo dejó graves consecuencias en Chocó, Valle del Cauca y Manizales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Ante la crisis, Colombia ha recibido ayudas diferentes países, como también el apoyo de reconocidos rescatistas mexicanos, quienes en conjunto a la comunidad y equipos de rescate nacionales continúan en la labor de encontrar vidas tanto humanas como también de animalitos que han quedado bajo los escombros.

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El SGC informó que más de 12.000 personas habían reportado cómo sintieron el terremoto y señaló que también hubo registros en Panamá y Venezuela.

Julio Fierro, director general del SGC, describió el episodio como “el sismo que se ha sentido más fuerte en la última década en Colombia”.

Además, el organismo reportó 18 réplicas durante las primeras horas posteriores al terremoto.

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Indonesia registró un terremoto de gran magnitud

El viernes 14 de agosto, otro movimiento de gran intensidad ocurrió cerca de Ende, Indonesia. El Servicio Geológico de Estados Unido (USGS) estableció una magnitud de 7,7 y una profundidad (preliminar) de 10 kilómetros.

El organismo estadounidense estimó que alrededor de 1,5 millones de personas estuvieron expuestas a movimientos fuertes o severos y advirtió que “es posible que se produzcan algunas víctimas y daños”.

El sismo dejó a cerca de 1,5 millones de personas expuestas a fuertes sacudidas. Foto: AFP

El USGS también señaló que podrían presentarse nuevas sacudidas después del terremoto, algunas de ellas potencialmente fuertes.

Aldeanos huyen de sus hogares en busca de seguridad tras un terremoto en la aldea de Talibura, Sikka, Nusa Tenggara Oriental, el 15 de agosto de 2026. Foto: AFP

Asimismo las redes sociales no dejaron pasar este acontecimiento donde se compartieron videos e imágenes impactantes de este sismo, presentando casas destruidas, personas huyendo y otras resistiendo en estructuras.

Tras el terremoto, la Dirección General Marítima (Dimar) se pronunció, pues los colombianos continuaban con la incertidumbre si podría verse afectada costa Pacífica colombiana ante un tsunami.

Luego de evaluar la información disponible en dos boletines, la entidad concluyó que el movimiento no reunía las condiciones necesarias para generar este fenómeno en el país.

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Granada cerró la semana con otro sismo

Horas después, otro terremoto fue registrado cerca de Otura, en Granada, España, el cual, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) tuvo una magnitud de 5,2.

El epicentro se ubicó apenas a un kilómetro al suroeste de Otura, un municipio de la provincia de Granada, en Andalucía, al sur de España. El evento ocurrió a las 23:04 UTC del 14 de agosto, cuando en España peninsular ya era la madrugada del sábado 15.

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La tierra volvió a moverse, esta vez cerca de Otura, en la provincia de Granada. Foto: Redes sociales

Así, en menos de una semana, tres países registraron terremotos de distinta magnitud, dejando a agosto marcado por una inusual sucesión de movimientos sísmicos.