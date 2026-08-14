Terremoto de magnitud 7.7 sacude Indonesia; esto dice el reporte

Un fuerte terremoto sacudió Indonesia durante la madrugada del sábado 15 de agosto (14 de agosto en Colombia), cerca de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 7.7.

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El epicentro estuvo cerca de Ende

Según el reporte del USGS, el epicentro se localizó 68 kilómetros al noroeste de Ende, en las coordenadas 8,310° sur y 121,352° este.

Uno de los aspectos que genera especial atención es la profundidad del movimiento. El organismo estadounidense indicó que el sismo ocurrió apenas a 10 kilómetros bajo la superficie, por lo que se trata de un terremoto superficial.

El USGS situó el origen del movimiento cerca de Ende, a poca profundidad bajo la superficie. Foto: USGS

Los movimientos sísmicos de poca profundidad pueden generar una sacudida más intensa en las zonas cercanas al epicentro, aunque el impacto final también depende de factores como la distancia, el tipo de suelo y las características de las construcciones.

Indonesia comenzó el sábado con un fuerte movimiento

El terremoto se produjo durante las primeras horas de la mañana, en el horario local de Indonesia. El registro internacional señala que el evento tuvo lugar a las 5:58 a. m. del sábado 15 de agosto, de acuerdo con la conversión correspondiente a la zona horaria donde se encuentra el epicentro.

El sismo fue registrado en Nusa Tenggara Oriental, una zona de intensa actividad tectónica. Foto: USGS

La ubicación se halla en la zona de Nusa Tenggara Oriental, una región caracterizada por una importante actividad tectónica. Indonesia forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas del planeta con mayor actividad sísmica y volcánica.

El USGS reportó una magnitud de 7.7

Aunque el encabezado inicial del reporte puede circular con una magnitud de 7.4, el registro consultado del USGS establece actualmente el movimiento en 7.7.

Las magnitudes de los terremotos pueden presentar diferencias entre agencias, debido a los métodos utilizados, las estaciones sísmicas disponibles y las actualizaciones que se realizan después del primer cálculo.

Por esta razón, las cifras preliminares pueden cambiar durante las horas posteriores al evento.

¿Hay información sobre daños o víctimas?

Por el momento, los primeros reportes disponibles se concentran en las características del terremoto y todavía no permiten establecer un balance definitivo de daños materiales o personas afectadas.

La situación podría cambiar a medida que las autoridades locales y los equipos de emergencia tengan acceso a las zonas más cercanas al epicentro.

Todavía no hay un balance definitivo sobre posibles daños o personas afectadas por el sismo. Foto: Getty Images

La profundidad de 10 kilómetros mantiene la atención sobre las posibles consecuencias en localidades próximas a Ende y otros sectores de la región.

Las autoridades deberán evaluar además la posibilidad de réplicas, un fenómeno habitual después de terremotos de gran magnitud.