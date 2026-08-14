India envía primer lote de ayudas humanitarias a Colombia para víctimas del terremoto

El Gobierno de India anunció el envío del primer lote de ayuda humanitaria destinado a Colombia para apoyar las labores de recuperación tras el devastador terremoto que golpeó al país esta semana y que dejó cientos de víctimas y miles de damnificados.

La información fue confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, quien indicó que el cargamento incluye 20 toneladas de suministros de emergencia, entre ellos medicamentos, equipos médicos, refugios temporales, kits de higiene y otros artículos esenciales para atender a las comunidades afectadas.

“Se despachó el primer lote de los 20 MT de suministros de ayuda a Colombia para apoyar los esfuerzos continuos de recuperación tras el terremoto”, señaló el canciller indio en un mensaje divulgado en redes sociales.

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Jaishankar agregó que la asistencia busca respaldar las tareas humanitarias en las zonas impactadas por el desastre. “La asistencia incluye medicamentos y equipo médico, refugio temporal y apoyo a la higiene, y otros artículos esenciales necesarios en las secuelas del desastre”, afirmó.

El jefe de la diplomacia india también expresó la solidaridad de su país con Colombia en medio de la emergencia. “India se solidariza con el pueblo de Colombia en estos tiempos difíciles”, indicó el gobierno indio en su comunicado compartido en redes sociales.