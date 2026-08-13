Juez del caso Epstein estalla por obstáculos en publicación de documentos: “el público tiene derecho a saber”

Un juez federal de Estados Unidos envió un duro mensaje a la justicia norteamericana, específicamente al Departamento de Justicia de ese país, donde critica la demora y los obstáculos que se han presentado para la publicación de los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

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El juez advirtió que si no cumplen con las órdenes judiciales, los procedimientos por desacato podrían arruinar su futuro, haciendo énfasis en que el Departamento de Justicia se opone a la publicación de la información, según reporta CNN.

Se trata del juez Emmet Sullivan del Tribunal de Distrito de Washington D.C., quien exigió explicaciones al Departamento de Justicia sobre la razón por la que no se ha divulgado cierta información sobre el agresor sexual que murió en una celda en el año 2019.

Personas mencionadas en documentos de Jeffrey Epstein Foto: Getty Images

El jueves, el juez advirtió al Departamento de Justicia que las explicaciones ofrecidas hasta ese momento, incluso durante la audiencia, resultaban insuficientes, al tiempo que hizo alusión al controvertido y fallido juicio de un senador estadounidense en ejercicio.

“El público tiene derecho a saber qué demonios está pasando en este caso. Las víctimas tienen derecho a saberlo. El tribunal tiene derecho a saberlo”, afirmó Sullivan durante la audiencia, mientras exigía con firmeza a un abogado del Departamento de Justicia que precisara si podía ofrecer mayores respuestas.

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“La ley sigue plenamente vigente. El tribunal simplemente se asegura de que se cumpla”, agregó el juez.

Sullivan también cuestionó al Departamento de Justicia por no haber difundido documentos relacionados con Epstein redactados en idiomas extranjeros, así como por no precisar cuándo tiene previsto publicar en el Registro Federal, como establece el Congreso, las justificaciones correspondientes a las partes que fueron censuradas en los archivos de Epstein.

El juez Emmet G. Sullivan trabaja en su despacho el 9 de abril de 2009 en Washington D. C. Foto: The Washington Post via Getty Im

Previamente, Sullivan había ordenado al Departamento de Justicia explicar las razones por las cuales algunos documentos vinculados con Epstein no habían sido divulgados y detallar por qué no estaba en condiciones de proporcionar información adicional.

“No tengo nada más que decir”, respondió el abogado del Departamento de Justicia, Andrew Block, ante Sullivan durante la audiencia del jueves.

Cabe recordar que recientemente, Daniel Siad, cazatalentos de modelos acusado de reclutar mujeres para el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue hallado muerto en su domicilio de las afueras de París, un deceso que sacudió este miércoles a las denunciantes que reclamaban justicia.

Jeffrey Epstein Foto: Kypros

La justicia francesa investigaba al hombre de 69 años tras varias denuncias de mujeres, especialmente por violación. Él negaba las acusaciones y aseguraba que quería ser interrogado para dar su versión de los hechos.