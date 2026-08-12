Alma Air, Ambulancias Aéreas de Colombia y Terpel unen capacidades para atender emergencia por terremoto

En medio de la respuesta al terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia, Alma Air, Ambulancias Aéreas de Colombia y Terpel conformaron una alianza para disponer de capacidad aérea, sin costo, para el traslado de medicamentos, insumos médicos y personal de salud hacia los territorios afectados.

La primera misión despegó hacia las 8:00 de la mañana de este miércoles, 12 de agosto, desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, con destino a Quibdó. El vuelo transportó medicamentos e insumos donados por Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC) para apoyar la atención de la emergencia en Chocó.

Para la operación fue dispuesto un Cessna Grand Caravan, con capacidad para carga y pasajeros. La aeronave quedó a disposición del Ministerio de Salud y Protección Social y de otras entidades, organismos multilaterales y fundaciones que requieran realizar estos traslados, según las necesidades identificadas.

“La misma mañana del lunes en que ocurrió el terremoto, Alma Air se encontraba en reuniones tanto con la Aerocivil como con el Ministerio de Transporte y la necesidad de ayudar era evidente. Inmediatamente ofrecimos nuestro apoyo al Ministerio. Puede que tengamos un solo avión, pero si este puede hacer una pequeña contribución a las labores de rescate y atención de la emergencia, para nosotros es un honor poder ayudar”, señaló Ruppert Stebbings, CEO de Alma Air.

Sebastián Pérez, Co-CEO del Grupo Ambulancias Aéreas de Colombia, afirmó: “En los momentos más difíciles es cuando Colombia más debe permanecer unida”.

Por su parte, Daniel Perea, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Terpel, señaló: “En Terpel creemos que los momentos difíciles son cuando más cerca debemos estar de las comunidades”.

La alianza contempla nuevas operaciones humanitarias, de acuerdo con las determinaciones de las autoridades y los organismos que atienden la emergencia. En Chocó, las dificultades de acceso derivadas de su geografía aumentan los retos para trasladar medicamentos, equipos y personal especializado. La emergencia ha dejado víctimas mortales, cientos de heridos y daños en edificaciones e infraestructura.