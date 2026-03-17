Israel sigue decapitando el régimen iraní: confirman la muerte del líder de la milicia paramilitar Basij

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este martes la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij, en un ataque atribuido al “enemigo americano-sionista”. En el mismo operativo nocturno murió Alí Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, según confirmaron posteriormente medios estatales iraníes. Ambas muertes fueron anunciadas primero por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

“Larijani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la última noche y se han unido en las profundidades del infierno al extinto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei”, declaró Katz en un comunicado.

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Soleimani, de 62 años, llevaba seis años al frente de la Basij, la fuerza paramilitar interna más poderosa de Irán, con alrededor de 450.000 efectivos desplegados en todo el país para el control social y la represión de la disidencia.

Banderas de Israel e Irán Foto: Getty Images/iStockphoto

Veterano de la guerra Irán-Irak, se incorporó como voluntario al frente de Shush en 1981, siendo adolescente, y participó en varias ofensivas mayores a lo largo del conflicto de ocho años. Fue designado comandante de la Basij en julio de 2019 por el entonces líder supremo Alí Jamenei, con el mandato de “elevar la Basij y la cultura de resistencia”.

Bajo su mando, la Basij fue desplegada para sofocar las protestas antigubernamentales que estallaron en enero, en las que miles de personas fueron reportadas como muertas, así como las protestas masivas de 2009. En 2021, la Unión Europea le impuso sanciones por el uso de violencia letal contra manifestantes desarmados.

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Según las Fuerzas de Defensa de Israel, el ataque que mató a Soleimani se produjo mientras se encontraba en un campamento instalado recientemente tras bombardeos previos contra bases de la organización. El operativo incluyó también instalaciones del Ministerio de Inteligencia, bases de mando, almacenes de drones, sistemas de defensa aérea y misiles balísticos dentro de Teherán, así como un depósito de misiles en Shiraz y sistemas de defensa en Tabriz.

El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Colprensa

La Guardia Revolucionaria, en un comunicado recogido por las agencias Fars y Tasnim, elogió el papel “estratégico e inigualable” de Soleimani y advirtió que la Basij no cesará en la lucha a pesar de su muerte.

Las bajas de este martes se suman a una lista creciente de altos mandos iraníes eliminados desde el inicio del conflicto. Soleimani y Larijani son los últimos en una serie de funcionarios de alto rango muertos en la guerra desde el asesinato del ayatolá Alí Jamenei el 28 de febrero, primer día de la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel.

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Según evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses recogidas por The Washington Post, el régimen iraní probablemente se mantenga en el poder por ahora, aunque debilitado y con las fuerzas de la Guardia Revolucionaria ejerciendo un mayor control. Soleimani no tiene relación con Qassem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds asesinado en un ataque de drones estadounidense en Bagdad en 2020.