Ejército israelí inició nuevos ataques contra Teherán y Beirut

El ejército israelí afirmó este lunes 15 de marzo que comenzó una “ola de ataques a gran escala” contra Teherán, así como bombardeos contra posiciones del movimiento islamista Hezbolá en la capital de Beirut.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) comenzaron una ola de ataques a gran escala contra infraestructura de terror del régimen en Teherán”, la capital de Irán, publicó el ejército en Telegram.

“Adicionalmente, las FDI comenzaron una ola adicional de ataques contra infraestructura de terror de Hezbolá en Beirut”, agregó.

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La prensa estatal libanesa reportó poco después que tres barrios de Beirut fueron alcanzados por los bombardeos israelíes, incluyendo un edificio residencial.

“Aviones de combate israelíes efectuaron dos ataques aéreos contra las zonas de Kafaat y Haret Hreik. En otra incursión, los aviones bombardearon un apartamento residencial en los pisos superiores de un edificio (...) en la zona de Doha Aramoun”, publicó la Agencia Nacional de Noticias de Líbano.

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Cuatro muertos en ataque a casa de asesores iraníes en Bagdad

Al menos cuatro personas murieron por el lanzamiento de misiles contra una casa en Bagdad, la capital iraquí, que horas antes fue el blanco de ataques dirigidos a un complejo de la embajada estadounidense, informó una fuente de seguridad.

Un funcionario iraquí dijo a la AFP que, según los primeros indicios, el ataque fue contra asesores iraníes que trabajan con grupos allegados a Teherán.

Fuentes de grupos armados proiraníes confirmaron el bombardeo en el barrio acomodado de Jadriya, y que la casa albergaba a asesores iraníes.

El 16 de marzo de 2026 se celebró una ceremonia fúnebre en el Hospital Al-Hussein Al-Askari en memoria de los miembros de las Fuerzas de Movilización Popular que murieron en un ataque en la provincia de Al Anbar, cerca de la frontera con Siria, en Bagdad, Irak. Foto: Anadolu via AFP

La nueva oleada de ataques iraníes

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este mismo lunes por la noche que habían lanzado una nueva oleada de ataques con misiles y drones, que alcanzaron infraestructuras militares en Israel, así como la base estadounidense de Al Udeid, en Catar, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Oriente Medio, según las agencias Mehr y Fars.

Estelas de cohetes en medio de una nueva andanada de ataques con misiles iraníes, sobre la ciudad costera israelí de Netanya, el 17 de marzo de 2026. Foto: AFP

Hezbolá anuncia ataques en Líbano contra tropas israelíes

El movimiento proiraní Hezbolá afirmó el lunes haber vuelto a atacar “con una lluvia de cohetes” a soldados israelíes en Khiam, el primer ataque que reivindica en esta localidad del sur del Líbano desde que Israel anunciara operaciones en el país.