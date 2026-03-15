Donald Trump pide acusar de “traición” a medios que difunden “información falsa” sobre la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este domingo que los medios de comunicación que informaron de un supuesto ataque al portaaviones estadounidense ‘Abraham Lincoln’, por parte del Ejército de Irán, deberían ser acusados de “traición” por difundir información falsa.

Donald Trump descarta un acuerdo con Irán y asegura que “las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”

“Se podría decir que esos medios de comunicación que deberían ser acusados de traición por difundir información falsa”, expresó en redes sociales, en referencia a la información difundida el viernes por el Ejército iraní, que aseguró que había incapacitado el portaaviones ‘Abraham Lincoln’, noticia que fue desmentida ese mismo día por el Ejército estadounidense.

Trump acusó a Irán de difundir “noticias falsas” para “demostrar la supuesta fortaleza de su ya derrotado Ejército”, en estrecha colaboración con algunos medios de comunicación, a los que ha calificado como “prensa radical de izquierdas”.

En este sentido, manifestó que Irán usa la inteligencia artificial (IA) “con bastante eficacia” para generar noticias falsas, como arma de desinformación, para después señalar que “las únicas batallas que ganan son las que crean mediante IA”.

En concreto, explicó que algunos medios difundieron información suministrada por Irán que mostraba al ‘Abraham Lincoln’, “uno de los barcos más grandes y prestigiosos del mundo”, según el mandatario estadounidense, ardiendo sin control en el océano. “No solo no estaba ardiendo, sino que ni siquiera le dispararon; ¡Irán sabe que no debe hacer eso!”, aseguró.

Por ello, celebró que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Brendan Carr, esté revisando las licencias de algunos de esto medios “corruptos y sumamente antipatrióticos”, ya que reciben miles de millones de dólares en ondas estadounidenses gratuitas y las utilizan “para perpetuar mentiras”, afirmó.

En una breve entrevista con The Financial Times, Trump afirmó que, así como Estados Unidos ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya en el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha disparado los precios de los hidrocarburos en el mundo.

“Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa (a la petición estadounidense, nota del editor), creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, añadió.

Trump también dijo que su visita a China, donde tiene previsto reunirse con su par Xi Jinping, podría posponerse, al intentar presionar a Pekín para que ayude en la reapertura de Ormuz.

“Nos gustaría saberlo antes de eso. (Dos semanas es) mucho tiempo”, de lo contrario “podríamos posponer” la visita, señaló al destacar que China, como muchos países europeos, depende más que Estados Unidos del flujo de petróleo del Golfo.

“Es apropiado que las personas que se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí”, expresó Trump.

*Con información de Europa Press y AFP