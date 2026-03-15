Donald Trump descarta un acuerdo con Irán y asegura que “las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”

El presidente Donald Trump defendió que no cree posible llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes, alegando que los términos del mismo “aún no son lo suficientemente buenos”, pese a afirmar que Teherán sí está listo para negociar un alto el fuego que ponga fin a la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, expresó el mandatario en una entrevista concedida a la televisión estadounidense NBC, en la que matizó que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser “muy sólida”.

Si bien el inquilino de la Casa Blanca no reveló cuáles serían los términos de un posible alto el fuego en Oriente Medio, señaló que el compromiso por parte de Irán de “abandonar por completo cualquier ambición nuclear” formaría parte del acuerdo.

En lo que respecta al devenir de la ofensiva estadounidense contra Irán, Trump hizo hincapié en la superioridad de sus fuerzas y señaló que la capacidad iraní se limita a “lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance”. Este, declaró, es “el único poder que tienen y se puede neutralizar con relativa rapidez”.

El presidente Donald Trump sigue firme en la guerra contra Irán. Foto: AP / Adobe stock

“Cuando terminemos con la protección de la costa, tampoco tendrán ese poder”, manifestó, antes de aseverar que Estados Unidos destruyó “la mayoría” de sus misiles y de sus drones, y “paralizó en gran medida su producción. En dos días, estará totalmente diezmada”.

Seguridad en el estrecho de Ormuz

Así las cosas, Trump evidenció que sus esfuerzos se concentran actualmente en garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, objetivo que le ha llevado —asegura— a trabajar con otros países en un plan que no solo busca estabilizar el canal y, con ello, la fluctuación en los precios del crudo a nivel mundial.

Si bien el magnate neoyorquino desechó cualquier atisbo de preocupación en relación con el aumento de los precios de la gasolina a raíz de la escalada regional, él mismo aceptó que está pidiendo a “numerosos países afectados por la violencia de Irán” que contribuyan a asegurar el estrecho de Ormuz, paso que los líderes iraníes prometieron mantener cerrado.

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Al respecto, el presidente apuntó que ya hay varios países que se han comprometido a ayudar a garantizar la seguridad del estrecho. “No solo se han comprometido, sino que además creen que es una gran idea”, indicó, negándose a revelar de qué países se trata.

Ligado a lo anterior, Trump manifestó sus dudas sobre algún posible lanzamiento de minas en el estrecho por parte de Irán y dijo que realizarán “una intensa labor de limpieza” en el enclave, a la que —cree— “se unirán otros países que tienen ciertas dificultades, y en algunos casos, dificultades para obtener el petróleo”.

Previamente, este sábado, el presidente de Estados Unidos propuso una misión naval internacional para mantener seguro el estratégico estrecho de Ormuz, arteria del comercio internacional de petróleo actualmente bajo bloqueo del Ejército iraní, y que permanezca “abierto y seguro”.

El barco de asesoramiento del comandante francés Bory en una misión de observación de los movimientos de petroleros y buques de guerra en el Estrecho de Ormuz. Foto: Sygma via Getty Images

El mandatario expresó su deseo de que “países afectados” por el cierre del estrecho se sumen a esta misión. El mandatario, que no ha dado plazos sobre la misma, mencionó específicamente su “esperanza” de que países como “China, Francia, Japón, Corea del Sur o Reino Unido” acompañen a los navíos estadounidenses para reabrir el estrecho.

Más tarde, el propio Trump publicó un segundo mensaje en el que insta a los países de todo el mundo que reciben petróleo a través de Ormuz a “cuidar el paso”. Estados Unidos “ayudará mucho” y “coordinará a estos países para que todo vaya rápido, suave y bien”.

*Con información de Europa Press