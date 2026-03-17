Israel confirmó la muerte de Alí Larijani, el jefe de seguridad nacional de Irán que amenazó a Trump de ser “eliminado”

El ministro de Defensa israelí anunció este martes que el ejército eliminó a Alí Larijani, figura clave del poder iraní desde hace décadas, actual jefe del Consejo Superior de Seguridad y al general que comanda la milicia islamista Basij.

“El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y [el general Gholamreza] Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche”, declaró el ministro Israel Katz en un mensaje de video.

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Alí Larijani es una pieza clave de la República Islámica y uno de sus ideólogos.

Matemático y filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, jefe negociador del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad.

Israeli Defense Minister Israel Katz announced that Iran’s top security official Ali Larijani and Basij commander Gholamreza Soleimani were killed in an overnight airstrike in Iran. pic.twitter.com/DNY2ptheES — Open Source Intel (@Osint613) March 17, 2026

Su eliminación anunciada por Israel se suma a la muerte del líder supremo Alí Jamenei al comienzo de la campaña israeloestadounidense el 28 de febrero.

Larijani y Soleimani “se han unido en las profundidades del infierno a [Alí] Jamenei”, apostilló Katz, agregando que él mismo y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, han dado instrucciones al ejército “de perseguir sin descanso a los dirigentes del régimen de terror y de opresión de Irán”.

La oficina del jefe de gobierno había publicado una foto de este al teléfono con el lema “El primer ministro Benjamin Netanyahu ordena la eliminación de altos responsables del régimen iraní”.

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Larijani amenazó la semana pasada al presidente estadounidense, Donald Trump, y le advirtió que se cuide “de no ser eliminado”.

“A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”, escribió Larijani en la red X en respuesta a unas amenazas previas del dirigente republicano.

Alí Larijani Foto: Getty Images

Previamente, Larijani había dicho que su país estaba preparado para una “larga guerra”.

El viernes apareció en una concentración en Teherán, junto con otros mandos, y desestimó los últimos ataques efectuados por Israel y Estados Unidos como un acto de “desesperación”. Larijani dijo en ese acto que Trump “no entiende que el pueblo iraní es una nación valiente, una nación fuerte”.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Esta fotografía, facilitada por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, Sepah News, el 1 de febrero de 2025 Foto: AFP

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Con información de AFP y Europa Press*