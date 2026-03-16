La embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak, ha sido blanco de múltiples ataques con drones y cohetes en los últimos días, en el marco de la escalada militar entre Washington, Israel e Irán que comenzó el 28 de febrero. Un misil impactó contra el helipuerto del recinto diplomático el sábado 14 de marzo, según dos funcionarios de seguridad iraquíes citados por The Associated Press y Reuters.

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El impacto destruyó un radar del sistema de defensa antiaérea C-RAM de la embajada, según distintos reportes. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a CNN que no hubo heridos entre el personal estadounidense tras el ataque. Un periodista de la agencia AFP que se encontraba en el lugar presenció la salida de humo desde el complejo diplomático.

A través de distintos vídeos de usuarios en redes sociales se pudo observar el momento del ataque.

Irán ha incrementado los ataques contra las sedes de Estados Unidos. Foto: Getty Images

No fue el único ataque. La sede diplomática fue objeto de múltiples ataques desde la noche del lunes hasta las primeras horas del martes, cuando tres drones y cuatro cohetes impactaron el complejo, con al menos un dron estrellándose dentro de la sede, según una fuente de seguridad citada por AFP. El 7 de marzo, la embajada ya había sido atacada con cohetes; el sistema de defensa logró interceptar tres proyectiles, mientras uno cayó en una zona de la base aérea del recinto sin causar víctimas.

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Tras los ataques del sábado, la embajada publicó un mensaje en X instando a los ciudadanos estadounidenses a salir de Irak, inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes y mantener sus documentos de viaje accesibles. Washington advirtió que la única vía disponible para salir del país son los pasos terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía, ya que el espacio aéreo permanece cerrado y los vuelos comerciales han sido suspendidos.

Banderas de Estados Unidos e Irán Foto: Getty Images

El gobierno estadounidense condenó “enérgicamente los ataques de Irán y de milicias terroristas respaldadas por Irán contra personal diplomático e instalaciones de EE. UU., así como contra objetivos civiles e infraestructura energética en Irak, particularmente en la región del Kurdistán iraquí”.

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Los ataques contra la embajada se enmarcan en una ofensiva iraní más amplia. El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, general Alireza Tangsiri, afirmó que sus fuerzas atacaron en varias oleadas “objetivos clave” en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar, incluyendo la base Al Udeid, la base Al Zafra y la base Sheij Isa.

Irán amenazó además con destruir “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en la región si Washington continúa sus ataques.