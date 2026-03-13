Régimen de Irán amenaza a su propia población con una represión “más fuerte” si convocan manifestaciones

Los Guardianes de la Revolución iraní advirtieron este viernes que cualquier nueva manifestación contra el poder se enfrentará a una respuesta “más fuerte” que en enero, cuando miles de personas murieron durante la represión de protestas antigubernamentales.

“Hoy, el enemigo, incapaz de alcanzar sus objetivos militares sobre el terreno, vuelve a intentar sembrar el terror y provocar disturbios”, indicó el ejército ideológico iraní en un comunicado difundido por televisión. Si hay nuevas movilizaciones, habrá “una respuesta aún más fuerte que la del 8 de enero”, agregó la institución.

Al iniciar hace casi dos semanas su ataque contra Irán, los dirigentes de Estados Unidos e Israel alentaron a la población de la república islámica a levantarse contra sus dirigentes.

El régimen prometió reprimir futuras protestas en Irán. Foto: AFP

A finales de diciembre, las protestas contra el alto coste de la vida en Irán, castigado por las sanciones occidentales, se convirtieron en un amplio movimiento de contestación contra las autoridades. La movilización alcanzó su momento álgido el 8 de enero. Las autoridades iraníes lo tacharon de “disturbios” fomentados por “terroristas” que trabajaban para Israel y Estados Unidos.

El balance oficial de muertos de las autoridades se elevó a más de 3.000 personas que, según el gobierno, eran en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes.

Sin embargo, varias oenegés acusaron a las fuerzas de seguridad iraníes de disparar deliberadamente contra manifestantes. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirma que más de 7.000 personas murieron por la represión.

La amenaza llegó en medio de los ataques de EE. UU. e Israel en Oriente Medio. Foto: Anadolu via Getty Images

Funcionarios protestan contra EE. UU.

En contraste, varios altos cargos iraníes, incluido el presidente, desafiaron este viernes los ataques de Israel y Estados Unidos asistiendo abiertamente a una manifestación en Teherán, cerca de la cual una explosión causó la muerte a una persona.

La televisión estatal mostró al presidente Masud Pezeshkian saludando a sus seguidores e incluso haciéndose selfies en las calles de Teherán, salpicadas por la lluvia, durante la manifestación anual del día de apoyo a la causa palestina.

Otros altos cargos que acudieron fueron el jefe del poder judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejei; el jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Aragchi, según las imágenes de la televisión estatal.

“Estos ataques son fruto del miedo, de la desesperación. Quien es fuerte no bombardearía manifestaciones en absoluto. Está claro que han fracasado”, declaró el jefe de Seguridad Nacional, Ali Larijani, a la televisión estatal. Se trata de la aparición pública más destacada de dirigentes iraníes desde el ataque del 28 de febrero en el que murieron el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y otros altos cargos del régimen.

Con información de AFP.