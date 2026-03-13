Mundo

Régimen de Irán amenaza a su propia población con una represión “más fuerte” si convocan manifestaciones

Las fuerzas al servicio del régimen islámico advirtieron una respuesta más grande que la de enero, donde miles de ciudadanos murieron.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
13 de marzo de 2026, 9:26 a. m.
Dos miembros armados de las fuerzas especiales de la policía iraní posan detrás de una bandera colocada en un vehículo militar blindado
Dos miembros armados de las fuerzas especiales de la policía iraní posan detrás de una bandera colocada en un vehículo militar blindado Foto: NurPhoto via Getty Images

Los Guardianes de la Revolución iraní advirtieron este viernes que cualquier nueva manifestación contra el poder se enfrentará a una respuesta “más fuerte” que en enero, cuando miles de personas murieron durante la represión de protestas antigubernamentales.

“Hoy, el enemigo, incapaz de alcanzar sus objetivos militares sobre el terreno, vuelve a intentar sembrar el terror y provocar disturbios”, indicó el ejército ideológico iraní en un comunicado difundido por televisión. Si hay nuevas movilizaciones, habrá “una respuesta aún más fuerte que la del 8 de enero”, agregó la institución.

Donald Trump advierte que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, no podrá “vivir en paz”

Al iniciar hace casi dos semanas su ataque contra Irán, los dirigentes de Estados Unidos e Israel alentaron a la población de la república islámica a levantarse contra sus dirigentes.

Protestas en Irán
El régimen prometió reprimir futuras protestas en Irán. Foto: AFP

A finales de diciembre, las protestas contra el alto coste de la vida en Irán, castigado por las sanciones occidentales, se convirtieron en un amplio movimiento de contestación contra las autoridades. La movilización alcanzó su momento álgido el 8 de enero. Las autoridades iraníes lo tacharon de “disturbios” fomentados por “terroristas” que trabajaban para Israel y Estados Unidos.

Mundo

Régimen de Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos en medio de la crisis en la isla

Mundo

Cuba al borde del abismo: 40 horas sin luz, dos millones de exiliados y la peor crisis en décadas

Mundo

Estados Unidos toma sorpresiva medida sobre venta de petróleo ruso, en medio de los ataques contra Irán

Mundo

Cuba anuncia la liberación de 51 prisioneros, en medio de la expectativa por esperada comparecencia de Miguel Díaz-Canel

Mundo

Venezuela firma un “acuerdo estratégico” con Repsol y la Italiana Eni para ampliar proyecto gasífero

Mundo

Avión de reabastecimiento estadounidense se estrelló en Irak mientras aumentan las tensiones en Medio Oriente

Estados Unidos

EE. UU. detiene a un hombre en México que acababa de entrar a la lista de los 10 más buscados

Deportes

Partido oficial de la Fifa se daña por guerra de Estados Unidos con Irán: nuevo conflicto entre Argentina y España

Deportes

Este sería el plan de los jugadores de Irán para ir a Estados Unidos: aviso para el régimen a tres meses del Mundial

Deportes

FIFA le hace propuesta a país que podría reemplazar a Irán en el Mundial 2026: estas son las instrucciones

El balance oficial de muertos de las autoridades se elevó a más de 3.000 personas que, según el gobierno, eran en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes.

Vladímir Putin sienta su posición tras la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán

Sin embargo, varias oenegés acusaron a las fuerzas de seguridad iraníes de disparar deliberadamente contra manifestantes. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirma que más de 7.000 personas murieron por la represión.

El escenario se tensó luego de que Estados Unidos dejara abierta la opción militar.
La amenaza llegó en medio de los ataques de EE. UU. e Israel en Oriente Medio. Foto: Anadolu via Getty Images

Funcionarios protestan contra EE. UU.

En contraste, varios altos cargos iraníes, incluido el presidente, desafiaron este viernes los ataques de Israel y Estados Unidos asistiendo abiertamente a una manifestación en Teherán, cerca de la cual una explosión causó la muerte a una persona.

La televisión estatal mostró al presidente Masud Pezeshkian saludando a sus seguidores e incluso haciéndose selfies en las calles de Teherán, salpicadas por la lluvia, durante la manifestación anual del día de apoyo a la causa palestina.

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán también se da en el mar?

Otros altos cargos que acudieron fueron el jefe del poder judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejei; el jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Aragchi, según las imágenes de la televisión estatal.

“Estos ataques son fruto del miedo, de la desesperación. Quien es fuerte no bombardearía manifestaciones en absoluto. Está claro que han fracasado”, declaró el jefe de Seguridad Nacional, Ali Larijani, a la televisión estatal. Se trata de la aparición pública más destacada de dirigentes iraníes desde el ataque del 28 de febrero en el que murieron el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y otros altos cargos del régimen.

Con información de AFP.