El régimen iraní lleva semanas combatiendo a los manifestantes que salieron en primera instancia a clamar por mejores condiciones económicas y luego para buscar la caída de Ali Jamenei, quién lleva más de 40 años en el poder.

Las fuerzas del estado iraní han sido vehementes en contra de los civiles, cometiendo ejecuciones en vía pública y atacando con armas letales a quienes piden la caída del régimen.

Las manifestaciones sacuden a Irán desde el pasado 28 de diciembre. Foto: AFP

Medios oficiales iraníes señalaron el jueves que 3.117 personas murieron en las protestas que estallaron a finales de diciembre y que, según activistas, fueron sofocadas con una represión letal.

Un comunicado de la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, citado por la televisión estatal, señaló que 2.427 personas se consideran “mártires”, según el islam, y las describe como víctimas “inocentes”, esta cifra sale del balance total, donde también se incluyen miembros de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades de Irán condenaron el movimiento de contestación como un incidente “terrorista” caracterizado por “disturbios” alentados por Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, grupos de defensa de derechos humanos afirman que miles de manifestantes fueron asesinados por disparos de las fuerzas de seguridad, de los cuales, unos pocos fueron captados en videos aficionados publicados en redes sociales.

La ONG, Iran Human Rights, con sede en Noruega, afirmó que verificó la muerte de 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el balance real puede ser mayor y señaló que algunas estimaciones apuntan a que “entre 5.000 y 20.000 manifestantes podrían haber sido asesinados”.

Las ONG que monitorean el balance de víctimas han advertido que los esfuerzos por determinar una cifra precisa han sido gravemente obstaculizados por el bloqueo de internet impuesto por las autoridades iraníes, a pesar de los esfuerzos extranjeros de ofrecer el servicio.

Manifestantes contra el régimen iraní queman una imagen del ayatolá Alí Jamenei durante una concentración frente a la embajada de Irán, en el centro de Londres Foto: AFP

La organización especializada en ciberseguridad Netblocks afirma que esta obstrucción de las comunicaciones ya dura más de 300 horas.

La declaración de la Fundación de Veteranos y Mártires, una organización que recibe fondos estatales, afirma que muchos de los muertos “eran transeúntes” que fallecieron tiroteados durante las protestas. También asegura que “algunos eran manifestantes que fueron tiroteados por elementos terroristas organizados que estaban entre la multitud”, sin aportar pruebas ni detalles.

Estados Unidos y varios países europeos anunciaron una nueva ronda de sanciones contra Irán, argumentando una represión sistemática contra las protestas antigubernamentales registradas en las últimas semanas.

Como parte de estas medidas, diplomáticos iraníes fueron vetados del ingreso a edificios del Parlamento Europeo, mientras que la invitación del canciller Hossein Amir-Abdollahian al Foro Económico Mundial de Davos fue cancelada, según confirmaron fuentes oficiales.

Desde principios de enero, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ha responsabilizado directamente a Estados Unidos e Israel de las manifestaciones.

En su declaración, el organismo sostuvo que “Estados Unidos y el régimen sionista modificaron sus tácticas y apuntaron contra la cohesión social del pueblo iraní, bajo la creencia de que ello permitiría quebrar la voluntad nacional de Irán”.

Asimismo, el Consejo afirmó que Washington y Tel Aviv habrían intentado empujar las protestas hacia escenarios de violencia en distintas ciudades del país, provocando daños tanto a la población como a la estabilidad nacional.

*Con información de AFP.