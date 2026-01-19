MUNDO

Donald Trump compartió la predicción de un analista sobre la “liberación” de 3 países antes de dejar la Casa Blanca

Marc Thiessen dijo en una entrevista, publicada por Trump, que el presidente no se iría de la Casa Blanca sin ver a 3 países “libres”.

Redacción Mundo
19 de enero de 2026, 8:51 p. m.
Donald Trump podría "liberar" a varios países durante su mandato.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió a través de una mensaje en la red social Truth, una entrevista realizada por Fox News a Marc Thiessen, un analista político y ex escritor de discursos de la Casa Blanca, donde lanzaba una predicción para antes de que se acabara su mandato.

“Imagina la transformación que podría tener lugar bajo Trump, si esto sucede, en Siria el régimen de Bashar al-Assad se acabó, Hezbolá eliminado, Hamás destruido, Irán un país libre y democrático”, dijo Thiessen al inicio de la entrevista, tras hacer un análisis sobre las acciones recientes del presidente norteamericano.

El columnista del Washington Post, cuya entrevista fue compartida por Trump, asegura que Estados Unidos y el mundo podría tener a “Venezuela, como un país aliado, libre y democrático, con quien trabajar para reducir los precios del petróleo”.

Publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
En otro momento de la entrevista y al relacionar la situación de Venezuela con la que vive Cuba actualmente, bajo el régimen de Díaz-Canel, Thiessen predijo que “durante el mandato de Donald Trump, o para cuando termine su término, Cuba será un país libre”.

“¿Te lo imaginas? Eso sería una transformación democrática trasnacional en el mundo, no vista desde Ronald Reagan y las revoluciones de 1989. Y podría ocurrir bajo la presidencia de Trump”, dijo.

Cuba amenaza a Estados Unidos tras tensiones por captura de Maduro: “Si nos atacan responderemos”

Durante una entrevista en el programa Life, Liberty & Levin el analista político también habló de Irán y predijo una intervención radical por parte del presidente norteamericano, en medio de una escalada de violencia por la represión del régimen.

“Irán dejaría de ser una amenaza. Es una secta de la muerte de chiítas radicales que quieren obtener un arma nuclear”, afirmó, teniendo presente que todos los mandatarios de Estados Unidos desde la Revolución Islámica iraní han reiterado su compromiso de evitar que Teherán logre desarrollar un arma nuclear, aunque, desde su perspectiva.

“Sólo Donald Trump tomó medidas reales para desmantelar ese programa nuclear”, agregó.

“Donald Trump, antes de dejar el cargo, visitará un Irán libre, una Habana libre y una Caracas libre. Y será recibido como un héroe en cada una de esas capitales”, dijo el reconocido analista político en la entrevista.

Cabe recordar que en días recientes, Cuba celebró una reunión de su Consejo de Defensa Nacional para evaluar su preparación militar en caso de una guerra, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

Donald trump Presidente de Estados Unidos
El Consejo de Defensa Nacional, encargado de asumir el control del país en circunstancias excepcionales como conflictos o desastres naturales, se reunió “con el objetivo de incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal”, indicó el breve comunicado.

