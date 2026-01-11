Donald Trump lanza fuerte advertencia a Cuba: “No habrá más petróleo ni dinero”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!”, dijo Trump en su red Truth Social. “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”, añadió.

Exasesor de Donald Trump habla sobre el futuro del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro y lanza advertencia: “Cuando él pierda la paciencia”.

Trump resaltó que durante “muchos años” Cuba recibía “enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos”, afirmó en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“¡Ya no más! La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes”, argumentó en referencia a la muerte de 32 cubanos miembros de la escolta personal de Maduro durante la incursión estadounidense en Caracas del 3 de enero.

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, hoy fallecido.

En un mensaje anterior, Trump publicó un texto en el que un usuario de la red social X propone que el actual secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de origen cubano, sea presidente de Cuba. “Marco Rubio será presidente de Cuba”, plantea el usuario Cliff Smith, sin apenas actividad en su cuenta. “¡Me suena bien!”, respondió Trump.

Caído Maduro, Trump creó un nuevo orden mundial e impuso el dominio del más fuerte. Cinco efectos, incluidos para Colombia

Estas declaraciones de Trump se producen una semana después de la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano ahora depuesto, Nicolás Maduro.

La operación militar nocturna en Caracas se saldó con la muerte de decenas de miembros de fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas.

Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, hoy fallecido.

Estados Unidos es un “hegemón criminal descontrolado”

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió a Trump y acusó a Estados Unidos de comportarse como “un hegemón criminal descontrolado”.

“El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”, denunció Rodríguez en un mensaje publicado en su cuenta en X.

El canciller cubano subrayó que “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”, en referencia a la presencia de militares cubanos en el palacio presidencial venezolano durante el ataque estadounidense.

“A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”, manifestó.

Además, defendió el derecho de Cuba a “importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos”.

*Con información de AFP y Europa Press