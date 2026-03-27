¿Cómo emprender en EE. UU. siendo latino?: cubana cuenta cómo lo logra vendiendo café

La historia de una emprendedora cubana se ha convertido en un ejemplo de resiliencia en Estados Unidos, luego de que decidiera iniciar su propio negocio de café desde un camión, tras enfrentar dificultades económicas en el país norteamericano.

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El emprendimiento de la cubana se llama Cuban Bites y se ubica en Clearwater, ciudad reconocida por sus playas de arena blanca y su oferta gastronómica. La latina vende café y comida cubana frente al mar; así también logra mantener su tradición gastronómica, ya que el negocio nació en su país de origen.

“En Cuba pude tener mi propio negocio de café y de verdad me encantaba. Pero, como todos saben, la situación se puso tan mala que tuvimos que irnos y empezar de nuevo”, relató la joven en la cuenta oficial de su negocio.

De acuerdo con el relato en sus redes sociales, la joven asegura haber iniciado su negocio desde cero en EE. UU., utilizando un formato móvil para vender café, una decisión que, según se describe, respondió a limitaciones económicas iniciales cuando necesitaba generar ingresos rápidamente.

Un food truck le permite ubicarse en distintos puntos estratégicos, como zonas comerciales y eventos, lo que no la ata a un punto físico que la convierte en una verdadera limitante.

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Estudios norteamericanos demuestran que los “coffee trucks” permiten validar ideas de mercado antes de realizar inversiones mayores, lo que reduce el riesgo financiero para los emprendedores.

Reglas estatales para emprender en EE. UU.

Según la Small Business Administration (SBA), cualquier persona puede crear una empresa en el país, sin importar su nacionalidad, siempre que cumpla con las normas estatales y federales aplicables. No es obligatorio ser ciudadano estadounidense, aunque sí es necesario contar con documentación adecuada para operar legalmente.

Según la SBA, además del registro federal, los emprendedores deben cumplir requisitos estatales y locales. Esto incluye licencias comerciales, permisos sanitarios (en caso de negocios de alimentos) y autorizaciones para operar en determinados espacios.

El SBA es la entidad encargada de los pequeños negocios de EE. UU. Foto: Getty Images

Cada estado y ciudad tiene sus propias regulaciones. Por ejemplo, negocios móviles como “food trucks” requieren permisos adicionales relacionados con uso del espacio público, manipulación de alimentos y normas de seguridad.

Otras fuentes oficiales coinciden en la importancia de estos trámites. La SBA advierte que operar sin licencias puede generar sanciones o el cierre del negocio.

Organizaciones como el Departamento de Comercio de EE. UU. promueven el desarrollo de pequeñas empresas, incluyendo aquellas lideradas por minorías, mediante programas de acompañamiento y fortalecimiento empresarial.

Las autoridades destacan que existen centros de desarrollo para pequeños negocios (SBDC) y programas específicos para emprendedores latinos, donde se ofrece orientación gratuita.