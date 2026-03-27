“Cuba es la siguiente”: la declaración de Donald Trump que enciende las alarmas en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó un foro de inversiones en Miami, Florida, donde emitió una serie de declaraciones que han generado reacciones en la comunidad internacional.

Marco Rubio revela cuándo podría terminar la guerra en Irán y habla sobre la capacidad nuclear del régimen

Durante el evento denominado FII Priority, respaldado por Arabia Saudita, el mandatario se refirió a sus planes estratégicos para el Caribe y el Medio Oriente, mencionando específicamente la situación política de Cuba.

“Cuba es la siguiente. Pero hagan como si no lo hubiera dicho”, manifestó el presidente ante los asistentes, para luego añadir una petición directa a los reporteros: “Por favor, medios, ignoren esa declaración. Muchas gracias”.

🇺🇸🇨🇺 | ÚLTIMA HORA: Donald Trump: «Por cierto, Cuba es la siguiente. Pero hagan como si no lo hubiera dicho. Cuba es la siguiente». pic.twitter.com/lKMYi2kDDi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 27, 2026

El comentario despertó interrogantes sobre si la administración estadounidense contempla aplicar en la isla un proceso de presión similar al ejecutado recientemente en Venezuela para la detención de Miguel Díaz-Canel.

Controversia por el control del petróleo en el estrecho de Ormuz

En el marco del mismo foro, este viernes 27 de marzo, el mandatario de 79 años insistió en la necesidad de que Irán habilite el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz como requisito para alcanzar un acuerdo de paz. Durante su intervención, el presidente utilizó una denominación particular para referirse a este punto geográfico clave para el comercio global.

“Estamos negociando ahora, y sería fantástico si pudiéramos hacer algo, pero tienen que abrir el estrecho de Trump. Quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho. Qué error tan terrible”, puntualizó el republicano.

A pesar de calificar el uso de su propio nombre como un “error” ante la prensa, el jefe de Estado añadió posteriormente que en sus declaraciones “no hay accidentes”. Estas afirmaciones se producen mientras Teherán desmiente la existencia de conversaciones formales para finalizar el conflicto que ya cumple un mes de vigencia.

Reformas en la nomenclatura geográfica y cultural

La retórica del mandatario sobre el cambio de nombres en activos y puntos estratégicos no es nueva. Durante una reunión de gabinete el pasado jueves, el presidente recordó haber ordenado renombrar el golfo de México como el “golfo de Estados Unidos” tras su regreso al poder.

Asimismo, se refirió a la modificación del centro artístico Kennedy en Washington, ahora denominado “Trump-Kennedy Center”, y planteó la toma del control del petróleo iraní como una “opción” viable, siguiendo el modelo aplicado de facto en territorio venezolano.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó la postura oficial al expresar su preocupación sobre las intenciones de Irán en la región.

Rubio advirtió que el gobierno iraní busca establecer un “sistema de peaje” permanente en el estrecho de Ormuz, zona por la cual transita habitualmente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. La administración estadounidense mantiene la vigilancia sobre este paso marítimo mientras la guerra en Oriente Medio continúa en curso.

*Realizado con información de AFP.