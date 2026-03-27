El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha estimado que la guerra de Irán habrá terminado “en un par de semanas” con el resultado de una República Islámica “más débil que nunca”, según ha trasladado también a sus homólogos del G7 durante la reunión de ministros de Exteriores que ha terminado este viernes en Francia.

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“Cuando hayamos terminado con ellos en las dos próximas semanas, serán más débiles que en toda su historia reciente e incapaces de esconderse tras sus armas, o de obtener un arma nuclear”, ha declarado ante los medios antes de dejar suelo francés.

NOW - Rubio on Iran War: "This is not going to be a prolonged conflict." pic.twitter.com/fJbpZrBhaV — Disclose.tv (@disclosetv) March 27, 2026

Tras insistir en que Estados Unidos no espera que la guerra se convierta en un “conflicto prolongado”, Rubio ha insistido en que su país ha dejado “bien claros desde el principio” los objetivos de la operación militar: la destrucción del potencial militar iraní, incluyendo sus “fábricas de misiles, cohetes y drones, así como su Marina”.

Todo ello porque Rubio se ha declarado convencido de que si Irán se hiciera con un arma nuclear, lo primero que haría sería lanzarla.

“Que esta gente consiguiera armas nucleares sería una locura. Miren lo que están dispuestos a hacer con las armas que tienen ahora. Atacan embajadas, atacan hoteles. Imaginen si estos lunáticos radicales tuvieran un arma nuclear para amenazar al mundo”, dijo.

Misles iraníes Foto: AFP

Entre tanto, Estados Unidos e Israel atacaron dos instalaciones nucleares en Irán, donde Washington espera haber cumplido sus objetivos de guerra en un par de semanas.

Los precios del petróleo subieron en medio de los combates en el Golfo y en Líbano, sin que se vislumbre un final claro.

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Y eso pese a que el presidente estadounidense Donald Trump insiste en que las negociaciones indirectas con Irán “van bien”.

Este viernes pospuso “hasta el lunes 6 de abril” su ultimátum de ataque a las centrales eléctricas en Irán, según él “a petición del gobierno iraní”.

Donald Trump y Masoud Pezeshkian Foto: Getty Images

Su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó tras asistir al G7 que Irán no ha contestado a un plan para poner fin a la guerra, pero ha enviado “mensajes” que muestran interés por la vía diplomática.

“Cuando terminemos con ellos aquí, en las próximas dos semanas, estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente”, declaró Rubio.