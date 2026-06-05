Gustavo Petro desafió a Donald Trump y Marco Rubio: “Me pueden meter 10.000 veces a la lista OFAC, pero no bajaré la voz”

Se siguen conociendo apartes del fuerte discurso que dio el presidente Gustavo Petro desde Córdoba, donde lideró un evento de su Gobierno.

Desde esa región del país, el mandatario colombiano desafió a las autoridades del Gobierno de Estados Unidos de su homólogo Donald Trump y hasta mencionó al secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

“¿Qué me van a echar de la Presidencia por anunciar verdades? Pues échenme y me voy a la calle”: Petro calentó la segunda vuelta presidencial

“No entiendo a Donald Trump ni al señor Rubio, tienen que definirse. O vamos a luchar contra el narcotráfico, o ustedes van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca para hacer leyes sobre el pueblo de Latinoamérica con los mismos narcotraficantes”.

Pero en ese evento de entrega de tierras, Petro endureció su postura contra EE. UU. de cara a la segunda vuelta presidencial: “Me pueden meter 10.000 veces a la lista OFAC y si me quieren llevar preso, inténtelo. Pero no bajaré la voz, porque aquí, antes de que quieran llevarme preso, me querrán asesinar también, si los espectros de la muerte vuelven a ganar y gobernar desde la Casa de Nariño”.

El presidente Gustavo Petro afirmó desde Córdoba que “los latinoamericanos no estamos para que nos traten como perros” y agregó: “Me pueden meter mil veces a la lista OFAC, pero no bajaré la voz”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/lXSd44muEA — Revista Semana (@RevistaSemana) June 6, 2026

“El mandato de la Constitución de los Estados Unidos, fundado sobre las 13 colonias cuya bandera respeto, habla de la diversidad humana y del respeto a la diversidad humana; ese es el principio fundante de la humanidad y el respeto absoluto a la diversidad humana en todo el continente americano”, subrayó el jefe de Estado.

Y avanzó en su discurso: “No entiendo esos colombianos, parece que fue fraude, que entonces votan por quienes se arrodillan en Miami y permiten que viajen a los colombianos y colombianas, los encadenen, los traten como perros. Los latinoamericanos no estamos para que nos traten como perros. Nosotros estamos aquí desde hace 60 mil años y América es nuestra tierra”.

“Solo a partir del respeto de la diversidad humana en América, toda, es que podemos hacer un pacto con la sociedad de los Estados Unidos, no sobre la base de la genuflexión miamiense, no sobre la base de pasear por los moles, sino entender que es una parcela campesina en los Andes, en las montañas o en nuestras planicies”, recalcó Petro.

Funcionario del Gobierno renunció en medio de un evento público que contó con la presencia de Gustavo Petro: “Hasta hoy”

Por último expresó Petro: “Pero aquí nosotros somos trabajadores y trabajadoras. Si el presidente Donald Trump, yo me comprometía a no decir una sola palabra grosera sobre él y ha cumplido, porque yo cumplo mi palabra; lo quiere, aquí tendrá el batallón más decidido de guerreros contra el narcotráfico y los paramilitares”.