“¿Qué me van a echar de la Presidencia por anunciar verdades? Pues échenme y me voy a la calle”: Petro calentó la segunda vuelta presidencial

Un agitado discurso pronunció el presidente de la República, Gustavo Petro, este 5 de junio, durante una agenda regional que lideró en el departamento de Córdoba, en un evento de entrega de tierras.

En su extensa intervención, el jefe de Estado radicalizó su discurso al exponer los supuestos riesgos que, según él, enfrenta la jornada electoral que definirá a su reemplazo en la Casa de Nariño.

Gustavo Petro volvió a encender la polémica al mencionar la frase “libertad o muerte” en plena campaña presidencial

“¿Qué me van a echar de la Presidencia por tratar de anunciar verdades y decirlas? Pues échenme y me voy a la calle con mi pueblo. De pronto puedo hacer más en la calle, en un momento como en la Europa de aquel entonces de Miguel Hernández, en el que hay que salir a tomar posición porque lo que viene son los espectros de la muerte sobre el poder”, afirmó.

Y agregó: “Acabar con todo lo que hicimos en estos cuatro años. Todo. Porque no se aguantan que el pueblo haya gobernado cuatro años y se desesperan si fuesen ocho. ¿Y qué tal dieciséis? ¿Y qué tal un siglo de gobierno popular en Colombia? ¿Cómo cambiaría América Latina? ¿Cómo cambiaría América?”.

“Cambiar el mundo, que es necesario hoy más que nunca si queremos vivir en este planeta. Cambiar el mundo desde Colombia, porque somos el corazón del mundo y podemos determinar sus palpitaciones y vibraciones”, recalcó el mandatario colombiano.

“O que me van a echar de la Presidencia por anunciar verdades... Pues échenme y me voy a la calle”: el presidente Gustavo Petro agitó su discurso de cara a la segunda vuelta presidencial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1WI9Rbyb5L — Revista Semana (@RevistaSemana) June 5, 2026

También dejó clara su reflexión sobre el escenario electoral: “Podemos desatar la muerte de los espectros y se oscurecerá el planeta moral y éticamente, y Colombia enmudecerá ante los pueblos del mundo. Ya hablan de sacarnos de la ONU, de la OEA, de escondernos mirándonos el ombligo, porque ya no podríamos mirar de frente a los seres humanos que hoy nos demandan estar en la vanguardia de la humanidad para defender la vida del planeta. Y no hay colombiana que no sepa defender la vida. Yo convoco a las colombianas, cuidadoras de vida, a estar al frente de esta batalla por la vida, sin temor, a no dejarse golpear, a no dejarse obligar, a tener dignidad, salario igual y libertad; mujeres libres”.

“Asociación de Mujeres Libres de Colombia, por millones, a detener la barbarie que viene sobre nuestros hijos. Las convoco simplemente a defender la vida de sus hijos, la vida de su familia, la vida de esta tierra, de este río y de esta agua, sobre la que nos hemos sostenido como cordobeses y cordobesas”, subrayó Petro.

Funcionario del Gobierno renunció en medio de un evento público que contó con la presencia de Gustavo Petro: “Hasta hoy”

Por último, expresó: “Desde aquí, desde este departamento que tanto ha sufrido, yo le digo al pueblo de Colombia que no se deje comprar el voto, ni porque valga medio millón de pesos, porque medio millón de pesos por un voto no representa nada comparado con el salario mínimo vital, ni comparado con las universidades gratuitas para la juventud, ni comparado con la entrega que aquí mismo estamos haciendo de miles de hectáreas”.