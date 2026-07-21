Exclusivo: habla Nhora Mondragón, mano derecha de Gustavo Petro, sobre cambios en el Dapre

El rediseño institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) genera controversia en algunos sindicatos de la entidad y en sectores de la oposición del Gobierno Petro, quienes advierten de aparentes cambios de última hora para, supuestamente, atornillar a contratistas a la Casa de Nariño durante el mandato de Abelardo De La Espriella.

En respuesta a una solicitud de información presentada por SEMANA, la directora del Dapre y mano derecha del mandatario saliente, Nhora Mondragón, explicó el alcance de las modificaciones y detalló las razones por las que Armando Benedetti fue designado como director ad hoc de la entidad que lidera.

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SEMANA: ¿Cuáles son los objetivos del rediseño institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia?

Nhora Mondragón: El proceso tiene un objetivo puntual: dignificar las condiciones salariales de las servidoras y los servidores de salones de Estado, quienes durante años han desempeñado una labor esencial para la Presidencia de la República sin que su remuneración hubiera sido objeto de una nivelación. Esta medida materializa un compromiso con quienes, a lo largo de los diferentes gobiernos, han prestado de manera permanente, profesional y comprometida sus servicios al Presidente de la República y a la institucionalidad de la Presidencia.

SEMANA: ¿El rediseño institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia contempla el aumento de la planta de personal? Si es así, ¿cuántas formalizaciones de empleo se tienen estimadas?

N. M.: Este proceso no crea nuevos cargos ni amplía la planta de personal. Se limita al ajuste de dos grados salariales de los empleos existentes de auxiliar de salones de Estado y mayordomo sin beneficiar a otros cargos de la entidad. Es decir, contempla única y exclusivamente a los hombres y mujeres que durante años han servido al país en salones de Estado.

Casa de Nariño. Imagen de referencia. Foto: Catalina Olaya

SEMANA: ¿Cuándo inició el estudio técnico del rediseño institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia? Adjuntar el estudio.

N. M.: El estudio técnico para el rediseño institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República inició durante la vigencia 2025, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la circular conjunta No. 100-11 de 2023, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Dapre, mediante la cual se impartieron orientaciones para el análisis y formulación de procesos de rediseño institucional en las entidades de la rama Ejecutiva del orden nacional. En desarrollo de dichos lineamientos, el Dapre adelantó el estudio técnico correspondiente, mediante el cual se evaluó la estructura organizacional y la planta de personal de la Entidad, identificando, entre otros aspectos, la necesidad de fortalecer las condiciones laborales del personal de los salones de Estado, en concordancia con las necesidades del servicio y los objetivos de modernización institucional.

Actualmente, el estudio hace parte del trámite administrativo que soporta el proceso de rediseño institucional, el cual continúa en desarrollo y sujeto a las validaciones y aprobaciones técnicas y administrativas correspondientes. En ese sentido, el documento se encuentra en proceso de consolidación y no constituye aún una versión definitiva, razón por la cual no es posible suministrarlo mientras culmina el procedimiento interno. Una vez finalice el proceso y se adopten las decisiones correspondientes, la entidad dará la publicidad que resulte procedente de conformidad con el ordenamiento jurídico.

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SEMANA: ¿Por qué se declaró impedida para gestionar el rediseño institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia?

N. M.: La manifestación de impedimento se presentó en estricto cumplimiento de la ley con el fin de garantizar la imparcialidad, la transparencia y la objetividad del proceso. Dado que el rediseño institucional recae sobre la misma entidad que dirijo, corresponde que las decisiones previstas en el procedimiento sean asumidas por un director ad hoc, evitando que una misma autoridad intervenga en diferentes etapas del mismo trámite administrativo.

SEMANA: ¿Está disponible el borrador del decreto del rediseño institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia?

N. M.: No. El proyecto de decreto continúa surtiendo las etapas técnicas, jurídicas y administrativas previstas para este tipo de actuaciones, por lo que aún no existe una versión definitiva susceptible de ser divulgada.

Nhora Mondragón, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Foto: Dapre.

SEMANA: ¿Cuánto cuesta el rediseño institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia?

N. M.: El rediseño institucional se implementará a costo cero para el Estado. La nivelación salarial no implica recursos adicionales para la nación, pues se financia mediante un ajuste interno de la planta de personal, con la supresión de empleos en vacancia definitiva, sin crear nuevos cargos, sin incrementar la nómina y sin generar sobrecostos para el presupuesto público.

SEMANA: ¿Por qué se está tramitando el rediseño institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia a menos de un mes de dejar la Casa de Nariño?

N. M.: El proceso de rediseño institucional no se inició al final del Gobierno. El estudio técnico comenzó durante la vigencia 2025, en cumplimiento de la circular conjunta No. 100-11 de 2023, expedida por el Dapre y el Departamento Administrativo de la Función Pública, y ha seguido las etapas y tiempos propios de un procedimiento administrativo de esta naturaleza. Su desarrollo estuvo sujeto al cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos y presupuestales, así como a las restricciones previstas en el ordenamiento jurídico, entre ellas las derivadas del período de garantías electorales. En consecuencia, lo que actualmente se adelanta corresponde a la culminación de un proceso que se viene desarrollando desde hace varios meses y no a una iniciativa de última hora.