Nación

Secretaria de Petro se graduó de tres carreras distintas el mismo día: títulos fueron entregados por la Fundación San José

Un nuevo caso salió a la luz y se suma a otros que demostrarían que se trata de un “cartel de títulos irregulares”.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
21 de enero de 2026, 12:04 p. m.
Gustavo Petro y la Fundación San José
Gustavo Petro y la Fundación San José Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Universidad San José

Un nuevo escándalo de diplomas vuelve a tener en el ojo del huracán al gobierno del presidente Gustavo Petro y se suma a los otros que se han venido conociendo en las últimas semanas.

En esta ocasión, la protagonista es Nelfy Melo Morales, secretaria del despacho del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con documentos revelados por la Revista Cambio, habría obtenido tres títulos universitarios el mismo día.

Así es el plan de estudios de la Fundación Universitaria San José, donde se graduó Juliana Guerrero.
Juliana Guerrero y la Fundación San José. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: San José Fundación de Educación Superior - Sitio Oficial

Lo que ya no es sorpresivo, debido a los otros casos, es que estos títulos fueron otorgados nuevamente por la Fundación Universitaria San José que, pese a los escándalos, todavía sigue funcionando con normalidad y desde el Ministerio de Educación no se ha tomado ninguna decisión de fondo.

Según lo publicado por el medio mencionado, los diplomas de Melo Morales, que es funcionaria del Departamento Administrativo de Presidencia, fueron expedidos el 5 de julio de 2024.

Bogotá

Procuraduría hace anuncio sobre el régimen transitorio de aseo que involucra a los recicladores en Bogotá: se llegó a un acuerdo

Bogotá

Se fugó la menor de 15 años que asesinó a su exnovio, David Nocua, en Bogotá: habló la mamá de la víctima

Nación

Cuestionamientos por presunta corrupción en Air-e, mientras el Gobierno Petro prepara alza en la energía

Nación

Murió Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva, víctima de atentado en el que fue asesinado un niño

Cartagena

Lo que habría producido los gases tóxicos que inhaló una familia en Bolívar: una mujer y sus tres hijos murieron

Nación

Habla funcionario del Gobierno que se graduó de cuatro carreras en un día en la San José: contó cómo hizo y si presentó Saber Pro

Nación

Abogado de Juan de Bedout revela detalles de su declaración por la muerte de las dos niñas envenenadas con talio. Habla de la exesposa

Nación

Uso de datos personales con fines políticos o electorales. SuperIndustria expide reglas de juego, de cara a inicio de campañas

Política

Gobierno Petro emite circular en la que pide evitar despidos masivos o desvinculaciones en entidades públicas, previas a elecciones

Nación

Este es el documento que confirma la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana

Un funcionario del Gobierno se graduó de cuatro carreras el mismo día en la Fundación Universitaria San José: “¿Será que sí fueron a clases?”

La información señala que la secretaria de Presidencia se graduó como tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de empresas e ingeniera industrial.

Uno de los datos llamativos es que los tres títulos son de áreas diferentes y tienen tiempos distintos de terminación, lo que podría dejar en evidencia que se trata nuevamente de una irregularidad y que no serían veraces, aunque esto tiene que ser confirmado por las autoridades.

Universidad San José
Fundación San José. Foto: Universidad San José

En la hoja de vida de Nelo Morales aparecen estos tres títulos otorgados por la Fundación San José, aunque es importante anotar que, pese a que los diplomas fueron emitidos en el año 2024, esta mujer hace parte del despacho de la Presidencia desde el 7 de septiembre de 2022.

Este nuevo caso se suma, por ejemplo, al de Juliana Guerrero, quien incluso habría hecho algunos pagos al centro educativo mucho después de que ya tuviera su título.

Jennifer Pedraza le hace exigencia en vivo a Petro tras sacar a la luz prueba reina contra Juliana Guerrero: “Últimas consecuencias”

Además, la congresista Catherine Juvinao habló con SEMANA y aseguró que todo se trataría de un “cartel de títulos irregulares”. De hecho, dio a conocer otro caso en el que un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se graduó cuatro veces el mismo día.

YouTube video jEdrq3O9jiQ thumbnail

A este hombre, en una misma jornada, le entregaron los diplomas de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y Marketing Internacional de la Fundación Universitaria San José.

La controversia y las críticas en contra del ejecutivo de Petro no se han hecho esperar, pero, pese a los reproches por estos escándalos, hasta el momento las autoridades, específicamente el Ministerio de Educación, no han tomado decisiones de fondo, por lo que serían todas estas irregularidades.

Más de Nación

Mujer que trabaja en una fábrica de reciclaje clasificando algunas botellas y luciendo muy feliz - conceptos ambientales

Procuraduría hace anuncio sobre el régimen transitorio de aseo que involucra a los recicladores en Bogotá: se llegó a un acuerdo

Los dos menores implicados fueron aprehendidos.

Se fugó la menor de 15 años que asesinó a su exnovio, David Nocua, en Bogotá: habló la mamá de la víctima

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía

Cuestionamientos por presunta corrupción en Air-e, mientras el Gobierno Petro prepara alza en la energía

Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva.

Murió Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva, víctima de atentado en el que fue asesinado un niño

Vivienda en el sur de Bolívar donde se registró la tragedia.

Lo que habría producido los gases tóxicos que inhaló una familia en Bolívar: una mujer y sus tres hijos murieron

Fundación San José y una persona graduándose.

Habla funcionario del Gobierno que se graduó de cuatro carreras en un día en la San José: contó cómo hizo y si presentó Saber Pro

Fabio Humar, abogado y el caso de Zulma y las niñas de Nogales

Abogado de Juan de Bedout revela detalles de su declaración por la muerte de las dos niñas envenenadas con talio. Habla de la exesposa

El manejo adecuado de los datos personales es crucial, ya que las plataformas de IA procesan grandes cantidades de información.

Uso de datos personales con fines políticos o electorales. SuperIndustria expide reglas de juego, de cara a inicio de campañas

Gustavo Petro y la Fundación San José.

Secretaria de Petro se graduó de tres carreras distintas el mismo día: títulos fueron entregados por la Fundación San José

Militares

Exclusivo: contratista destapa presunto sistema de corrupción enquistado en el Ejército. “Ha sido la peor desgracia”

Noticias Destacadas