Secretaria de Petro se graduó de tres carreras distintas el mismo día: títulos fueron entregados por la Fundación San José

Un nuevo escándalo de diplomas vuelve a tener en el ojo del huracán al gobierno del presidente Gustavo Petro y se suma a los otros que se han venido conociendo en las últimas semanas.

En esta ocasión, la protagonista es Nelfy Melo Morales, secretaria del despacho del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con documentos revelados por la Revista Cambio, habría obtenido tres títulos universitarios el mismo día.

Juliana Guerrero y la Fundación San José. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: San José Fundación de Educación Superior - Sitio Oficial

Lo que ya no es sorpresivo, debido a los otros casos, es que estos títulos fueron otorgados nuevamente por la Fundación Universitaria San José que, pese a los escándalos, todavía sigue funcionando con normalidad y desde el Ministerio de Educación no se ha tomado ninguna decisión de fondo.

Según lo publicado por el medio mencionado, los diplomas de Melo Morales, que es funcionaria del Departamento Administrativo de Presidencia, fueron expedidos el 5 de julio de 2024.

Un funcionario del Gobierno se graduó de cuatro carreras el mismo día en la Fundación Universitaria San José: “¿Será que sí fueron a clases?”

La información señala que la secretaria de Presidencia se graduó como tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de empresas e ingeniera industrial.

Uno de los datos llamativos es que los tres títulos son de áreas diferentes y tienen tiempos distintos de terminación, lo que podría dejar en evidencia que se trata nuevamente de una irregularidad y que no serían veraces, aunque esto tiene que ser confirmado por las autoridades.

Fundación San José. Foto: Universidad San José

En la hoja de vida de Nelo Morales aparecen estos tres títulos otorgados por la Fundación San José, aunque es importante anotar que, pese a que los diplomas fueron emitidos en el año 2024, esta mujer hace parte del despacho de la Presidencia desde el 7 de septiembre de 2022.

Este nuevo caso se suma, por ejemplo, al de Juliana Guerrero, quien incluso habría hecho algunos pagos al centro educativo mucho después de que ya tuviera su título.

Jennifer Pedraza le hace exigencia en vivo a Petro tras sacar a la luz prueba reina contra Juliana Guerrero: “Últimas consecuencias”

Además, la congresista Catherine Juvinao habló con SEMANA y aseguró que todo se trataría de un “cartel de títulos irregulares”. De hecho, dio a conocer otro caso en el que un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se graduó cuatro veces el mismo día.

A este hombre, en una misma jornada, le entregaron los diplomas de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y Marketing Internacional de la Fundación Universitaria San José.

La controversia y las críticas en contra del ejecutivo de Petro no se han hecho esperar, pero, pese a los reproches por estos escándalos, hasta el momento las autoridades, específicamente el Ministerio de Educación, no han tomado decisiones de fondo, por lo que serían todas estas irregularidades.