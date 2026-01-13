POLÍTICA

Gobierno Petro emite circular en la que pide evitar despidos masivos o desvinculaciones en entidades públicas, previas a elecciones

SEMANA conoció el documento en el que la presidencia pide actuar con “mesura y responsabilidad”, antes de que entre en vigencia la ley de garantías

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 12:47 p. m.
Circular del Departamento de la Función Pública pide "prudencia" con los empleos de la rama ejecutiva.
Circular del Departamento de la Función Pública pide "prudencia" con los empleos de la rama ejecutiva. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Presidencia/ Circular oficial

Los empleos públicos son uno de los fortines políticos más valiosos de cara a las campañas políticas. Y, ahora, que se vivirán las elecciones legislativas y presidenciales, hay rumores de cambios en muchas entidades. Por la ley de garantías, la nómina queda congelada desde el 31 de enero, y por eso, en muchos lugares se apresuran a hacer cambios.

Una circular del Departamento de la Función Pública de la presidencia busca parar esa piñata. En el documento se pide “prudencia y responsabilidad” en el manejo de la nómina en estos tiempos.

Gustavo Petro llama a defender el salario mínimo y agita las elecciones: “Abejas trabajadoras, alistarse para salir a las calles”

El documento lo firma Mariela Barragán, la directora de ese departamento. Y allí se señala expresamente: “Por instrucción del señor Presidente de la República Dr. GUSTAVO PETRO URREGO, se exhorta a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional a actuar con especial prudencia, consideración y responsabilidad en la gestión del talento humano, previo al inicio del periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales, previsto para el 31 de enero de 2026, evitando la adopción de decisiones generalizadas o masivas de desvinculación de personal, especialmente aquellas que no se encuentren debidamente sustentadas en causas objetivas, necesidades reales del servicio o en procedimientos legalmente establecidos".

El presidente, Gustavo Petro, el 18 de diciembre de 2025, en Bogotá
La circular, emitida por órdenes del presidente, asegura que para tomar decisiones sobre despidos, se debe “responder a criterios técnicos, objetivos y verificables, y no a consideraciones coyunturales. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República

La circular asegura que “el empleo público debe estar orientado por el respeto y la garantía de los derechos laborales, la dignidad humana, la estabilidad en el empleo y el debido proceso”. Y, tras recordar la protección de los derechos de los trabajadores, pide que los jefes de las entidades sean rigurosos a la hora de tomar decisiones sobre el personal.

De manera clara, dice que para tomar decisiones sobre despidos, se debe “responder a criterios técnicos, objetivos y verificables, y no a consideraciones coyunturales, asegurando la continuidad del servicio público y la protección de los derechos de quienes lo prestan, sin perjuicio de la debida observancia a lo previsto en la Ley 996 de 20051″.

“Respetando el principio de autonomía de las entidades del Estado, se recomienda que cualquier decisión de impacto en estos asuntos sea debidamente motivada y previamente consultada con la máxima autoridad”, asegura el texto.

Este martes, por otro lado, el presidente invitó a los colombianos a salir a las calles y defender las controvertidas políticas tomadas por el gobierno a final de año: el salario mínimo vital y la emergencia económica, que trajo consigo un paquete de impuestos.

“Colombia está a merced del temperamento, el ego y el X de Petro”, Carlos Granés, el mejor ensayista de América, retrata al presidente

El primer mandatario aseguró: “”¡ATENCIÓN! Abejas trabajadoras, alistarse para salir a las calles. Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos, los dueños de los oligopolios, que se creen dueños de Colombia, y de su voto, a través de la televisión o de los dineros, sucios con que compran votos, se creen dueños de la vida".

Y, luego, le pidió a los colombianos que si venden el voto, luego no le cumplan en las urnas a esos políticos. “Si quiere reciba el dinero, para algo sirve, Pero no sé venda, porque se vuelve esclavo, pero no vote por sus enemigos de vida y de su familia", dijo.

