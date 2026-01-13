Gustavo Petro llama a defender el salario mínimo y agita las elecciones: “Abejas trabajadoras, alistarse para salir a las calles”

Pasada la tensión con Donald Trump y la semana de efervescencia por la captura de Nicolás Maduro, el presidente Gustavo Petro retoma sus polémicas decisiones de fin de año y confirma sus propósitos electorales. En un trino publicado este martes a la 1:22 a. m., el mandatario reivindica la trepada de salario mínimo vital y la emergencia económica, mediante la cual impuso nuevos impuestos y obligaciones a quienes él llama los “hiperricos”.

“”¡ATENCION! Abejas trabajadoras, alistarse para salir a las calles. Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos, los dueños de los oligopolios, que se creen dueños de Colombia, y de su voto, a través de la televisión o de los dineros, sucios con que compran votos, se creen dueños de la vida", aseguró.

Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo de 23,7%. Foto: Presidencia

Petro vuelve a un mensaje que fue muy comentado en su campaña de hace cuatro años. Invitó a las personas a recibir el dinero que les den por el voto en las próximas elecciones, pero los alentó a no votar por esos políticos.

“Si quiere reciba el dinero, para algo sirve, Pero no sé venda, porque se vuelve esclavo, pero no vote por sus enemigos de vida y de su familia", dijo.

"Piense su voto con inteligencia social, no elija a sus pretendientes a esclavistas, o sea a los verdugos del pueblo”, agregó en otro aparte.

El presidente arremete en su trino contra quienes han criticado sus controversiales medidas por el efecto que tendrán en la economía. Niega el efecto inflacionario del salario mínimo, un tema que ya casi está demostrado, tras los anuncios de alzas de bienes y servicios en los primeros días del año.

“El salario vital y familiar lo ordena la constitución en su artículo 53. El salario vital se saca del dato del DANE, sobre el costo de la canasta mínima vital de las familias en Colombia, cogimos el dato de la canasta familiar mínima del 2025 para no ser pobre o morir, la dividí por el promedio de trabajadores por familia, dato también del DANE, y dá dos millones de pesos mensuales. Ahí estallaron los oligopolios y la oligarquía. Si es una orden de la constitución, ¿por qué en 35 años, no se ha cumplido? ¿Por qué el Congreso no actuó, sino que actúa solo para los megarricos y las mafias?, ¿por qué hacer depender su elección de la compra de votos que cuesta mucho dinero?”, asegura Petro.

¡ATENCION! abejas trabajadoras: alistarse para salir a las calles



Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 13, 2026

En esa defensa del mínimo cita a Jesús para rechazar a los críticos de la medida. “Es pura cháchara, ideología barata de los oligopolios, sus dueños, y hay gente trabajadora que se deja engañar y los hacen odiar con los crucifijos, cuando Jesús habló de la opción preferencial por los pobres, y eso hizo San Francisco de Asís y la encíclica de la doctrina social".

También rechaza los argumentos en los que coinciden casi todos los expertos jurídicos del país y que señalan que los decretos de emergencia económica, sobre los cuales edificó nuevos impuestos, son inconstitucionales. Todos están sustentados en un estado de excepción, cuando las circunstancias del país, a juicio de los juristas, no sustentan haber tomado ese camino consagrado en la Constitución de 1991.

Y luego, el jefe de Estado retoma la descripción de sí mismo con la que ahora quiere pasar a la historia y el proyecto al que le apunta. “Con el jaguar y la espada de Bolívar, debe presentarse como proyecto de ley, para que rija, todos los decretos de los próximos presidentes, un salario vital mínimo y familiar”.

Petro llama también de nuevo a la Asamblea Nacional Constituyente. Días antes de terminar el año, el gobierno acompañó la inscripción del Comité Promotor. El mismo presidente ha dicho que la recolección de tres millones de firmas se dará en los próximos tres meses, que coincidirán con la agitación de masa previa a las votaciones de congreso y primera vuelta.