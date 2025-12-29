Salario mínimo 2026 | El pronunciamiento íntegro del presidente Gustavo Petro: “Un poco de trabajadores le creen a los megarricos”

Buenas noches a todas las colombianas, los colombianos, la gente que trabaja en Colombia, especialmente un feliz año para todas todos, vamos a hablar del salario mínimo. El año que va a comenzar ya prácticamente debe traer buenas noticias para Colombia.

🔴 Salario mínimo 2026 EN VIVO

Estos son los colombianos que se benefician del incremento del salario mínimo, pese a ganar más de ese rubro

Todos los indicadores van en subida, en ascenso, los que tienen que ver con el bienestar y la salud de las personas y los indicadores económicos. Y un tema básico en la economía es el salario real, no simplemente nominal, eso se puede ir con el precio, crecimiento del precio de los alimentos y la canasta básica.

Aquí hablamos en términos reales, es decir, descontada la inflación para que el ascenso que vamos a proponer a ustedes, sea real, sea de calidad de vida, sea de nivel de vida.

Usualmente, el salario mínimo, como se ha llamado, es básicamente una operación matemática en donde los empresarios piden bajar, los trabajadores piden subir más, afecta directamente entre 2 y 3 millones de personas trabajadoras, pero tiene una incidencia en el conjunto de la economía.

Los trabajadores que ganan un poco más del salario mínimo presionan el alza de su propio salario, más o menos con los mismos niveles del salario mínimo y la gente que trabaja, que no es asalariada, que es más de la mitad del pueblo trabajador de Colombia, también se ven beneficiados porque en general venden productos en el mercado popular, sea pan, sea dulce, sean chitos, sea papa fritas, sea telas, sea confecciones, etcétera.

Los lugares en las grandes ciudades de economía popular son los más activos de la economía nacional en empleo, en trabajo y en ingresos. Y en esa medida el salario mínimo permite que más se demande en esos tipos de negocios, restaurantes, tiendas del barrio, etcétera. Y aumenta en general la demanda de los hogares.

Lo que llamamos en economía demanda agregada en general y es un factor de crecimiento económico. Muchos empresas pequeñas, medianas, incluso grandes con esta demanda mayor, entonces venden más, tienen más ingresos y de esa manera el salario no es un costo propiamente dicho.

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

El salario es el ingreso de la fuerza de trabajo que determina, oigan bien esa palabra, determina la riqueza en Colombia y el presupuesto nacional. No es un costo, es la inversión del ser humano en la producción y en la construcción de riqueza. Nada más crea riqueza que el trabajo. Y en esa medida vamos al tema.

El salario mínimo se confeccionó siempre con unas variables, la inflación, lo que realmente no es salario real y la productividad que llaman de factores, pero que la única productividad que existe es la productividad del trabajo.

A eso se le agrega algo más, depende de la fuerza de la gente trabajadora y de la fuerza del capital, cuya ganancia se deriva lamentablemente en Colombia de disminuir el salario y alargar la jornada del trabajo. En el mundo moderno no es así. La ganancia se deriva de la productividad del trabajador que puede, incluso, gozar de menor jornada de trabajo porque hace más por unidad de tiempo, que puede gozar de más tiempo libre y ojo, en los países desarrollados tiene más salario, sea hombre y mujer, en iguales condiciones.

Eso no se da en Colombia, eso se intenta construir en mi gobierno, la reforma laboral ya apuntó buena parte de lo que hay que seguir haciendo, porque hay que bajar más la jornada de trabajo, hay que lograr más productividad y hay que lograr un salario todavía más digno.

Aquí vamos sobre esa base a colocar un concepto que está ordenado por la Constitución, pero que en 34 años no se ha utilizado en Colombia. Se llama el salario o el ingreso vital.

Familiar, no es individual, los trabajadores y trabajadoras en general no viven solos, viven en su familia, la de sus padres y madres, si son jóvenes. O la de sus parejas, sus hijos, sus hijas y aquí se trata y por eso se llama vital, ojo, ordenado por la Iglesia Católica, ¿no es cierto?

Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025 Foto: Presidencia

Rerum novarum, usted es católico, mi hija es católica. Rerum novarum, la encíclica del Papa León XIII, 1891 para los que quieran ahondar en estas materias. Se le llamó a esa encíclica la doctrina social cristiana. Los que no compartan esa religión, pues lo doy como informe, no más. Aquí se respetan todas las religiones.

La doctrina social cristiana fue la primera en proponer un ingreso salarial vital, digno. Nosotros, ya no es parece otros partidos que se proclamaban del catolicismo, nosotros hemos abanderado esa propuesta y la mantenemos viva. Y entró a a través de la Asamblea Nacional Constituyente del 91 en la Constitución de Colombia.

Y (e) internacionalmente ya había sido aprobada por la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué es eso? Eso no es un sindicato. Es la Asamblea Mundial de todos los empresarios de la tierra representados allí de las organizaciones de trabajadores y trabajadores representados allí y de los gobiernos de los estados.

Se reúnen y hacen acuerdos, hacen tratados y uno de esos acuerdos y tratados es hay que constituir el salario vital. De ahora en adelante que Colombia hable no solo salario mínimo, sino de un salario mínimo como salario mínimo vital familiar. Y así hicimos las cuentas. Entonces, ahora vamos a los números y a las matemáticas, ministro.

Usted realizó esta operación. ¿Cuánto puede ser un salario mínimo vital en Colombia que garantice que la familia pueda tener lo mínimo vital? Por eso su nombre. Es decir, que pueda vivir, pueda reproducirse en dignidad.

Reproducir trabajadoras y trabajadores que, como he repetido, cada vez son menos del músculo, cada vez son más del cerebro y por eso la educación pública es fundamental para toda la sociedad. Bien, esa operación se hizo, aquí la tengo. ¿Cuántas familias hay en Colombia? ¿Cuál es el promedio familiar? Debería hacerse por, no es lo mismo si la familia es rica que si no es rica, pero cogimos el promedio.

Más o menos hay tres miembros y pico por familia, 3,4, creo que es el medio colombiano. Y trabaja allí también en promedio uno y medio. No es que haya medio trabajador, sino que en unas partes hay dos trabajadores, en otras solo uno. El promedio en toda Colombia da uno y medio por familia. Ahí es relativamente fácil hacer la estadística.

Cogimos la del salario mínimo, que es inflación más productividad del trabajador más lo que corta a la sociedad y cogimos también el vital. La familia, el promedio de miembros de la familia y cuántos trabajan en la familia. 3,4 miembros de la familia, 1,5 trabajadores por familia en promedio. ¿Cuánto es la canasta de la familia? A eso fui, a eso fuimos.

La canasta de la familia son 3 millones y pico en total y esos, entonces ahora si trabaja un trabajador y medio Se divide, fácil, matemáticas, simples y nos da el salario vital, familiar y ese es el decreto que tenemos aquí. Hecha las operaciones, ustedes podrán ver si nos equivocamos o no.

El salario vital con auxilio de transporte, ojo, que es un componente adicional, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos con auxilio de transporte año 2026. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,78%: 23 en la base, 24,5 en el transporte. No en toda Colombia hay auxilio de transporte.

Por eso también mostramos sin el auxilio de transporte que también es la norma en el país y pasamos a un salario vital, mínimo vital familiar de 1′746.882 pesos que implica un crecimiento respecto a este año que aún no termina de 22,7%. Ahora, estos crecimientos son nominales.

Se trata, lo dije al principio, del crecimiento real, es decir, cuánto descontaba la elevación de precios de la canasta familiar y otros bienes, realmente gana más la familia ahora, no solo el trabajador. Y el resultado que nos da, calculando hacia el año entrante, es 18,7% real.

Me van a llover de los sectores más ¿Cómo les decimos? Porque yo digo, yo digo megarricos, pero retardatarios porque varios le creen a ellos, ¿no? Que son los mismos, un poco de trabajadores le creen es a los megarricos, no a este gobierno, pero no importa, nosotros trabajamos para todo el país.

Van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos, van a decir que se va a paralizar la economía, van a decir que van a salir muchos empleados a la calle. Hasta ahora, hasta este momento tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo. La salida vida de pobreza con tasas de pobreza más bajas de todo el siglo.

Y espero que el año 2026 sea aún mayor la caída del desempleo y la caída de la pobreza. Estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza y yo creo que aumentan empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más. Por tanto, necesitarán más trabajadores.

18,7% ministro en términos reales es más de lo que hicimos en los 3 años que han pasado ya del gobierno. En el último año elevamos el salario real más que la sumatoria de los 3 años. Y prácticamente duplicamos el crecimiento a unos 35 más 36% real.

El nivel de vida en el gobierno del cambio para el trabajador y la trabajadora de salario mínimo ahora vital, de ahí para arriba el resto de asalariados, de ahí para abajo, lamentablemente la mayoría de la economía popular, toda se impulsa a partir de este decreto y entonces subimos 36% real.

Podrán mirar hacia atrás siempre en términos reales y no hay un gobierno que haya logrado este hecho por lo menos desde los años 60. Ministro, ¿usted sabía que en los años 60 teníamos el salario mínimo más alto de América Latina? Y ahora es uno de los más bajos.

Esa es la historia de una derrota del pueblo trabajador, la historia de la violencia, porque para eso ha habido violencia, para que el pueblo trabajador tema, no luche por sus derechos y un momento en donde convirtieron al país en el más desigual casi del mundo, de América lo es. Con estas medidas pensamos disminuir desigualdad. Sí, va a haber una presión sobre los precios.

Quiero Sraffa, Sraffa, un economista italiano, dijo: “Siempre la inflación es una lucha por la distribución de la riqueza”. Claro que hay una lucha en Colombia por distribuir riqueza. Lo que pasa es que este gobierno hace lo contrario de lo que hicieron todos los gobiernos anteriores, que es concentrar la riqueza arriba en un grupo club de privilegiados.

Nosotros aquí queremos democratizar y no le estamos quitando a nadie, un peso. Democratizar la riqueza para que la gente que trabaja, que es la mayoría, la población colombiana, viva mejor. Si la gente que trabaja vive mejor, sus hijos, sus hijas, Antonella, tú lo has visto en las novenas, los niños que llegan realmente pobres de sus casas, puedan vivir mejor y entonces hay paz.

Si la gente de Colombia vive mejor, las condiciones de la paz se construyen. Así que bienvenidos estos 2 millones, hay que ponerlo ahí por redes, 2 millones, 2 millones, 2 millones para los que más tienen pues nada. Se lo gastan en una noche de parranda, pero para el pueblo trabajador yo sé que significa la vida y la dignidad, que es lo importante. De aquí para adelante habrá que luchar por más.

Un feliz año nuevo a todo el pueblo de Colombia, el mediano y pequeño empresario siempre será ayudado por este gobierno, habrá más demanda y por tanto habrá más ventas y por tanto habrá también más ganancias. Feliz año al pueblo trabajador de Colombia.