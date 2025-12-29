Economía

Estos son los colombianos que se benefician del incremento del salario mínimo, pese a ganar más de ese rubro

Trabajadores que verán cambios en sus ingresos, luego de decretarse el incremento.

Esteban Felipe Feria Quintero



29 de diciembre de 2025, 7:35 p. m.

Esto es lo que debe saber sobre el aumento del mínimo. Foto: Getty Images

El fin de año trae consigo una discusión clave para los trabajadores colombianos. Se trata de la definición del salario mínimo para el siguiente año.

Se espera que en la noche de este 29 de diciembre, el Gobierno publique oficialmente el aumento del salario mínimo que regirá para 2026. Esto debido a que la Presidencia de la República citó hace algunos minutos a rueda de prensa a las 7 de la noche.


Son más de 7 millones de empleados los que reciben el mínimo en Colombia. Foto: Adobe Stock

En medio de estas discusiones, es importante saber que no todos los trabajadores colombianos se ven tocados con el incremento en términos de sus ingresos.

La norma es sencilla. Sin embargo, muchos tienen dudas al respecto. Los trabajadores que no verán el aumento del mínimo son quienes ganan más de este rubro. Es decir, si devenga más de este salario, su empresa no tiene la obligación aumentarle en esa proporción.

¿Existen trabajadores que no ganen el mínimo, pero sí puedan ver aumentos?

Es importante tener en cuenta que el salario mínimo funciona como un piso, por lo que nunca podrá ganar menos de este salario.


Hoy se conocerá el salario mínimo ajustado para 2026. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si, por ejemplo, usted gana un poco más del actual salario mínimo y, con el ajuste, queda ganando menos dinero para 2026 que el definido, su empresa deberá aumentarle el salario para que no gane menos del piso establecido.

Si un trabajador gana un salario integral, también deberán subirle de acuerdo con el incremento establecido por el Gobierno. Para este año, dicho salario integral estaba en 18,5 millones de pesos.


Tenga en cuenta estos datos respecto al salario mínimo. Foto: COLPRENSA

Si el salario mínimo sube un 7 %, quedaría en 19,8 millones. Si sube un 10 %, quedaría sobre los 20,3 millones de pesos.



