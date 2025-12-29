Economía

🔴 Salario mínimo 2026 en VIVO, hoy | Se espera que este 29 o 30 de diciembre se conozca la cifra

Así avanza la discusión sobre la definición de la cifra.

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 12:17 p. m.
Falta poco para que se conozca la cifra.
Falta poco para que se conozca la cifra.

Cada vez falta menos para que se conozca la cifra del salario mínimo. Las conversaciones de la mesa de concertación iniciaron el pasado 1.º de diciembre y, desde ese momento, han sido varias las apuestas que se han hecho frente al aumento, además de las advertencias en caso de que se apruebe un incremento excesivo.

Aquí le contamos cómo va la discusión. Siga el minuto a minuto:

Lunes 29 de diciembre

7:00 a.m. Entre el 29 y el 30 de diciembre se conocerá la cifra

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, detalló hace algunos días que el Gobierno tomará la decisión sobre el salario mínimo entre el lunes 29 y el martes 30 de diciembre, por lo que se espera que en alguno de estos dos días se haga el anuncio oficial sobre el incremento y el valor final que regirá para 2026.



El presidente Gustavo Petro, hace un año, dijo: “El salario mínimo real en Colombia ha crecido entre 30 y 35 por ciento, ya que, en 2022, se aumentó 16 por ciento; en 2023, 12 por ciento y ahora 9,53 por ciento. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante”.

