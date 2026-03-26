“Nunca asistió a clase”, la Fiscalía aseguró que Juliana Guerrero ni siquiera presentó exámenes

Durante la imputación de cargos a Juliana Guerrero por el delito de fraude procesal, la Fiscalía explicó en detalle que la exasesora del Ministerio del Interior tenía pleno conocimiento de que la información contenida y que le permitió obtener los títulos universitarios era falsa; aun así los presentó al sistema de la Función Pública.

La fiscal a cargo del proceso advirtió que Juliana Guerrero no asistió a clases, tampoco presentó los exámenes correspondientes a la dinámica del programa académico, incluso no hizo las pruebas del Icfes que, en conjunto, es todo lo necesario para darle legalidad a los títulos que obtuvo de la Fundación San José.

“Decidió cargarlos por intermedio de su usuario en el sistema de información y gestión del empleo público, plataforma que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se cargan las hojas de vida de funcionarios públicos y contratistas del Estado. Dichos documentos espurios fueron cargados y presentados a sabiendas de que eran falsos”, señaló la fiscal del caso.

Advirtió la fiscal que, luego de obtener los títulos universitarios que fueron expedidos gracias a información falsa aprobada por el secretario general de la Fundación San José, la aspirante al viceministerio de las juventudes llevó los documentos hasta el Ministerio de la Igualdad con el propósito de ocupar el cargo que esperaba, aprovechando los títulos objeto de cuestionamiento por parte de la Fiscalía.

Juliana Guerrero “sabía de lo fraudulento de sus acciones” dijo la Fiscalía tras imputar cargos a la exasesora de MinInterior

“Juliana Andrea Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando para la consecución del fin tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, tal y como se confirmó nunca cumplió con los requisitos mínimos para la expedición de estos títulos y aun así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador”, dijo la Fiscalía.

Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación Universitaria San José, fue imputado en la misma audiencia de Juliana Guerrero. La Fiscalía presentó las pruebas para señalarlo de incurrir en el delito de falsedad en documento público, tras advertir que aprobó y firmó las resoluciones para convertir a Juliana Guerrero sin el cumplimiento de los requisitos legales.

“Hizo constar que Juliana Guerrero cumplió la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora y tecnologa en gestión contable, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad. En efecto, el indiciado por medio de su perfil de la Fundación de Educación Superior San José consignó hechos falsos en documentos auténticos”, señaló la Fiscalía.

Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez negaron su responsabilidad en los hechos que fueron advertidos por la Fiscalía durante la imputación de cargos, lo que abre paso a otra etapa del proceso con la formulación de acusación y la posibilidad de llegar a juicio para obtener una condena en su contra.