Nación

Juliana Guerrero “sabía de lo fraudulento de sus acciones” dijo la Fiscalía tras imputar cargos a la exasesora de MinInterior

En la misma diligencia la Fiscalía imputó cargos a Luis Carlos Gutiérrez exsecretario de la Fundación Universitaria San José.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 3:57 p. m.
Juliana Guerrero a imputación de cargos.
Juliana Guerrero a imputación de cargos. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La tercera fue la vencida. La Fiscalía logró imputar cargos a Juliana Guerrero en la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades en la obtención de títulos universitarios en contaduría, entregados por la Fundación Universitaria San José.

La Fiscalía explicó que Guerrero, ex asesora del Ministerio del Interior, conocía la ilicitud de sus acciones por cuanto recibió los títulos y los cargó al sistema de la Función Pública para cumplir con los requisitos de postulación de cara a ocupar el puesto de viceministra de juventudes.

“Juliana Andrea Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos tal y como se confirmó. Nunca cumplió con los requisitos mínimos para la expedición de estos títulos y aún así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador”, dijo la Fiscalía.

Juliana Guerrero sale en video en el que anuncian al nuevo rector de la Universidad del Cesar

Desarrollo...

Nación

¿Corte Constitucional debe tumbar el decreto que creó impuestos al sector energía? Esto dice la Procuraduría

El Debate

Cartagena anuncia la inauguración del “hotel más lujoso que va a tener el país”

Nación

“Prueba ilícita”: defensa de Nicolás Petro acudió a la absolución del expresidente Álvaro Uribe para tumbar pruebas en su contra

Nación

Parrandón en la cárcel La Picota termina en juicio disciplinario contra ocho funcionarios del Inpec

Cali

Crisis sanitaria en el Valle del Cauca, escasez de vacunas enciende las alarmas: solicitan ayuda al Gobierno

Nación

Álex Flórez: estas fueron las razones detrás de la revocatoria de su sanción por escándalo en Cartagena

Nación

Nuevo modelo de pasaportes: piden pronunciamiento de Portugal frente a la demanda que busca frenar el convenio

Barranquilla

Pánico en el norte de Barranquilla por ataque de sicarios: dos hombres fueron asesinados

Política

Jennifer Pedraza le gana un nuevo ‘round’ a Juliana Guerrero: Corte Suprema archivó proceso por calumnia y violación de datos

Nación

Nuevo rector de la UPC, elegido con apoyo de Juliana Guerrero, fue impulsado por la estructura política de Ape Cuello: así se movió el polémico proceso