La tercera fue la vencida. La Fiscalía logró imputar cargos a Juliana Guerrero en la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades en la obtención de títulos universitarios en contaduría, entregados por la Fundación Universitaria San José.

La Fiscalía explicó que Guerrero, ex asesora del Ministerio del Interior, conocía la ilicitud de sus acciones por cuanto recibió los títulos y los cargó al sistema de la Función Pública para cumplir con los requisitos de postulación de cara a ocupar el puesto de viceministra de juventudes.

“Juliana Andrea Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos tal y como se confirmó. Nunca cumplió con los requisitos mínimos para la expedición de estos títulos y aún así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador”, dijo la Fiscalía.

Juliana Guerrero sale en video en el que anuncian al nuevo rector de la Universidad del Cesar

Desarrollo...