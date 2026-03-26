Fiscalía lanza ultimátum a alias Calarcá para reactivar las órdenes de captura en su contra

En una reunión de alto nivel se estableció una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para mantener la suspensión de las órdenes de captura de criminales que participan en las mesas de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En ese encuentro, la Fiscalía estableció un punto de partida para reactivar la captura de Alexander Díaz Mendoza, conocido con el alias Calarcá.

En la reunión de seguimiento participaron la fiscal Luz Adriana Camargo y el comisionado de Paz, José Otty Patiño, responsable de adelantar las conversaciones con los delegados autodenominados Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, cuyo cabecilla es alias Calarcá.

“Se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022, en atención a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023”, señaló la Fiscalía al término de la reunión.

Nuevo golpe a las disidencias de alias Calarcá. Cayó uno de sus explosivistas

Desde el ente acusador advirtieron que, tras el encuentro entre la fiscal y el comisionado, se realizará una revisión periódica “de acuerdo con los acontecimientos y vinculando a las instituciones cuya misionalidad esté relacionada con dicha materia”. Esta medida busca dar respuesta a la polémica surgida tras la denuncia, un año después de la captura del cabecilla criminal.

“Con esta metodología se examinará en los próximos días el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, como miembro representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional”, señaló la Fiscalía.

Alexander Díaz Mendoza, conocido con el alias Calarcá, de fondo en una pancarta Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Hace unos meses, la Fiscalía estuvo en el centro de una polémica cuando se conocieron algunas pruebas que señalaban una filtración de alias Calarcá en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La sorpresa fue que, un año y medio después de su captura, no se habían registrado actuaciones por parte de la Fiscalía.