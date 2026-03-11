Nación

Nuevo golpe a las disidencias de alias Calarcá. Cayó uno de sus explosivistas

Calarcá se mantiene en el proyecto de la ‘Paz Total, donde goza de la suspensión de órdenes de captura.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 10:04 a. m.
En la imagen la captura de un supuestos hombre de confianza de alias Calarcá.
En la imagen la captura de un supuestos hombre de confianza de alias Calarcá. Foto: Ejército

En las últimas horas el Ejército reportó la captura de Freddy Páez Anzola, alias Mosca, presunto experto en el manejo de explosivos y sistemas de activación del Grupo de la Estructura Jhon Linares, de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

La Policía le lee los derechos de capturado al supuesto hombre de confianza de alias Calarcá.
La Policía le lee los derechos de capturado al supuesto hombre de confianza de alias Calarcá. Foto: Ejército

De acuerdo con la información de la institución militar, este sujeto sería hombre de confianza de alias Calarcá.

“En las últimas horas, gracias a la efectividad de las capacidades de inteligencia y a la ejecución de tareas tácticas de cerco y búsqueda realizadas en la vereda Laureles, municipio de La Macarena, Meta, soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 1, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura de alias Mosca, presunto integrante del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, Estructura Jhon Linares”, indicó el Ejército.

Agregó la autoridad que “alias Mosca, uno de los hombres más cercanos y de confianza del cabecilla alias Calarcá, contaba con entrenamiento especializado como explosivista”.

Nación

Estas son las tres reuniones que tienen en problemas judiciales al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la compra de lujoso apartamento

Medellín

¿El cielo gris de Medellín provocará lluvias este miércoles?, pronóstico del clima hoy en Antioquia y la región andina

Bogotá

Duro golpe en Bogotá a la banda ‘AK47’: reportan varias capturas

Bogotá

Si va para Villavicencio, ojo: habrá cierres nocturnos en la vía al Llano

Bogotá

Paro de maestros en Bogotá: horarios, punto de encuentro y recorrido de las marchas

Nación

Day Vásquez pidió retirar las restricciones que tiene para salir del país; la Fiscalía la apoyó

Nación

Tragedia en Sucre: niña de 7 años estaba desaparecida y la encontraron sin vida

Nación

“Si se comprueba algo ilegal, todo el peso de la ley”: minDefensa sobre indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía

Cali

Atentado con explosivos a un camión blindado del Ejército sobre la vía Panamericana deja un soldado muerto

Nación

Se agudiza la crisis de seguridad en la Sierra Nevada: tres indígenas muertos y un menor herido deja la guerra entre grupos criminales

En la imagen la captura de un supuestos hombre de confianza de alias Calarcá.
En la imagen la captura de un supuestos hombre de confianza de alias Calarcá. Foto: Ejército

“Durante más de una década habría participado en la fabricación y empleo de artefactos explosivos improvisados, utilizados en ataques contra la Fuerza Pública y la población civil, además de actividades de inteligencia delictiva, extorsión y reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes”, dijo el Ejército.

Sobre su situación jurídica, agregó el Ejército que “este sujeto era requerido por la justicia colombiana mediante la orden de captura n.º 13, del 16 de octubre de 2023, por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco
Alias Calarcá, exsocio de Iván Mordisco. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Es de recordar que alias Calarcá, exsocio de Iván Mordisco, se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno nacional. Sin embargo, las autoridades a nivel nacional han documentado como él y sus hombres siguen generando violencia en el país con actos terroristas, secuestros, extorsiones, entre otros.