Nuevo golpe a las disidencias de alias Calarcá. Cayó uno de sus explosivistas

En las últimas horas el Ejército reportó la captura de Freddy Páez Anzola, alias Mosca, presunto experto en el manejo de explosivos y sistemas de activación del Grupo de la Estructura Jhon Linares, de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

La Policía le lee los derechos de capturado al supuesto hombre de confianza de alias Calarcá. Foto: Ejército

De acuerdo con la información de la institución militar, este sujeto sería hombre de confianza de alias Calarcá.

“En las últimas horas, gracias a la efectividad de las capacidades de inteligencia y a la ejecución de tareas tácticas de cerco y búsqueda realizadas en la vereda Laureles, municipio de La Macarena, Meta, soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 1, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura de alias Mosca, presunto integrante del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, Estructura Jhon Linares”, indicó el Ejército.

Agregó la autoridad que “alias Mosca, uno de los hombres más cercanos y de confianza del cabecilla alias Calarcá, contaba con entrenamiento especializado como explosivista”.

En la imagen la captura de un supuestos hombre de confianza de alias Calarcá. Foto: Ejército

“Durante más de una década habría participado en la fabricación y empleo de artefactos explosivos improvisados, utilizados en ataques contra la Fuerza Pública y la población civil, además de actividades de inteligencia delictiva, extorsión y reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes”, dijo el Ejército.

Sobre su situación jurídica, agregó el Ejército que “este sujeto era requerido por la justicia colombiana mediante la orden de captura n.º 13, del 16 de octubre de 2023, por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.

Alias Calarcá, exsocio de Iván Mordisco. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Es de recordar que alias Calarcá, exsocio de Iván Mordisco, se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno nacional. Sin embargo, las autoridades a nivel nacional han documentado como él y sus hombres siguen generando violencia en el país con actos terroristas, secuestros, extorsiones, entre otros.