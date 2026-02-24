“Responderemos a sus amenazas”: alias Calarcá, jefe de las disidencias, habló sobre el anuncio del MinDefensa de endurecer la ofensiva militar contra las Farc

Calarcá Córdoba, el jefe de una de las disidencias de las Farc más grandes en el país, respondió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien anunció esta semana en Medellín una ofensiva militar contra ese grupo armado en varios departamentos del país.

A través de un comunicado de prensa, Córdoba dijo que, dados los ataques de la Fuerza Pública en ofensiva contra sus unidades que, según él, han dejado decenas de guerrilleros y milicianos muertos y capturados, mientras dialoga con el Gobierno nacional, “nos defenderemos con las armas del pueblo”.

Calarcá Córdoba dijo que el Gobierno Petro no ha cumplido nada de lo acordado en la mesa de diálogos. Foto: esteban vega la-rotta-semana

“Nosotros, sobrepondremos el derecho a la vida de los hombres y mujeres de las Farc por encima del sagrado derecho a la paz, obligados por los ataques y la persecución de las tropas oficiales. Que pare ya la masacre de nuestros guerrilleros que caen emboscados y asaltados”, destacó.

Agregó: “Ante las declaraciones guerreristas del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, responderemos a sus amenazas. Desde los tiempos del camarada Jacobo Arenas, el poder real de los guerreristas se impone ante el poder formal del presidente”, advirtió.

Dijo que, de ahora en adelante, la defensa de sus vidas será primordial dentro del proceso de paz que se adelanta. “La orden a las tropas de las Farc está dada; allí donde seamos hostigados, asediados y perseguidos por las Fuerzas Militares y la Policía, responderemos en legítima defensa”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participó en una reunión estratégica de seguridad en el departamento del Atlántico. Foto: MinDefensa

Y comunicó. “Quedan notificados y orientados todos los guerrilleros y milicianos, de la mano del Partido Comunista Clandestino, que componen los bloques de los comandantes Jorge Suárez Briceño, del Magdalena Medio, y el Comando Conjunto Raúl Reyes, quienes responderán ante cualquier agresión o amenaza que haya por parte de la fuerza pública”.

Pese a su advertencia contra la Fuerza Pública, Calarcá dejó claro que seguirá sentado en la mesa de negociación de paz “buscando una salida política al grave conflicto social y armado, pero se ha interpretado como una señal de debilidad revolucionaria, de agotamiento de la moral de lucha. Una cosa es buscar la salida política y otra cosa es que desde el Gobierno nos miren débiles o agotados por la confrontación”.

Remató: “Si el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro y la Consejería Comisionada de Paz, mira viable continuar el diálogo bajo esas circunstancias, pues determinó unilateralmente dialogar en medio de la guerra, terminado el cese al fuego, estamos prestos a continuar, a dar feliz término a las transformaciones territoriales convertidas desde las agencias del Estado en mera expectativa”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó tras un consejo de seguridad en Medellín que “uno de los objetivos y una de las misiones (de las Fuerzas Militares) es desmantelar la estructura criminal 36 de las disidencias de Calarcá, la misma por la que hay una recompensa incluso de Estados Unidos de hasta cinco millones de dólares”.