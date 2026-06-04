Toda una tormenta militar ha generado la posible salida del Ejército del general Erick Rodríguez, como lo anticipó SEMANA.

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La complejidad de la situación es que el oficial estaba a cargo del Plan Democracia, que tiene la misión de garantizar que los colombianos puedan acudir a las urnas sin novedades de seguridad.

Las Fuerzas Militares no se han pronunciamiento sobre el posible retiro del general Erick Rodríguez Aparicio. Foto: José Luis Guzmán. El País

El general en retiro Guillermo León, presidente de la agremiación de generales agrupados en Acore, mostró su preocupación por la decisión tomada por el Gobierno en medio de las elecciones.

“Resulta preocupante e inoportuno que en pleno desarrollo del Plan Democracia y a pocos días de culminar el proceso electoral presidencial, se produzca la salida del mayor general Eric Rodríguez, quien se desempeñaba como su jefe de estado mayor de operaciones conjuntas del comando general de las fuerzas militares”, indicó el general León.

El retiro del general Erick Rodríguez habría venido directamente por instrucción del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Añadió el general que, “si el retiro tiene relación con denuncias o alertas realizadas por dicho oficial sobre posibles delitos o irregularidades electorales, sería aún mucho más grave, pues ello podría interpretarse como un mensaje equivocado que termina favoreciendo a quienes atentan contra la transparencia democrática y protegiendo a quienes buscan afectar la libertad del voto de los colombianos”.

El general Erick Rodríguez estaba encargado del Plan Democracia en las Fuerzas Militares. Foto: Policía Colombia

Ante una presunta participación en política del general Rodríguez, indicó el general León:

“Si las razones obedecen a una presunta participación en política, corresponde a quienes tomaron esa compleja decisión demostrar de manera clara, objetiva e inequívoca que tales hechos ocurrieron, garantizando el debido proceso y evitando cualquier percepción de decisiones motivadas por circunstancias distintas a la estricta aplicación de la ley”.

Es de recordar que el presidente Gustavo Petro había enviado recientemente una advertencia a los integrantes de la Fuerza Pública. Había indicado que uniformado que fuera descubierto participando en política sería retirado de la fuerza. Por el momento, las Fuerzas Militares no se han pronunciado sobre el caso del general Rodríguez.