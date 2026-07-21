Joven de 23 años fue capturado por la Policía por portar arma de fuego de gran poder

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un joven de 23 años en la localidad de Usme. El procedimiento se adelantó en el barrio Santa Librada por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios y municiones, tras la intervención de las patrullas del sector.

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La acción de control se desencadenó cuando los uniformados de la estación local observaron al ciudadano en la vía pública. Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó alejarse del lugar y arrojó un elemento metálico hacia la parte inferior de un vehículo estacionado para evitar su inspección.

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Tras interceptar al individuo a pocos metros del sitio, los policías procedieron a revisar el paquete arrojado debajo del automotor. En la verificación, los agentes hallaron un arma de fuego tipo escopeta y un cartucho calibre 16, elementos que no contaban con los permisos de porte reglamentarios.

Declaraciones de las autoridades e investigación

Sobre los detalles del operativo en el sur de Bogotá, el teniente coronel Óscar Flórez, comandante de la Estación de Policía de Usme, comentó que la captura se dio en uno de los “momentos en los cuales nuestras zonas de atención adelantaban actividades de registro y control; logran interceptar a esta persona, quien pretende huir y, en el transcurso, arroja un elemento no identificado debajo de un vehículo”.

Un caso que requirió la pericia de policías en #Usme y una captura que se suma a los resultados en contra de la delincuencia.



Este hombre trató de ocultar una escopeta debajo de un vehículo al notar la presencia de los uniformados, ahora deberá responder ante la justicia. pic.twitter.com/YZ7bG0jdJi — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 21, 2026

El oficial agregó que, al verificar el objeto, “se logró establecer que es un arma de fuego tipo escopeta, por lo cual esta persona es presentada ante las autoridades competentes”. Adicionalmente, la institución hizo un llamado a la comunidad para informar de forma oportuna cualquier hecho que afecte la convivencia en los barrios de la ciudad.

El ciudadano capturado y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El ente de control asumirá el proceso de judicialización para determinar la situación jurídica del detenido por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones.