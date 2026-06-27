Hombre con dos escopetas amenazaba a familia por aparente problema de tierras en Meta; Policía lo capturó

La Policía del departamento del Meta confirmó en las últimas horas la captura de un hombre conocido con el alias de El Jinete, señalado de usar dos armas de fuego, al parecer, para amenazar e intimidar a una familia en un aparente problema de tierras.

El resultado se confirmó luego de un operativo que lanzó la Policía Nacional en el departamento del Meta para garantizar la seguridad en las comunidades rurales, así fue como se logró ubicar al hombre que habría intimidado a la familia en la vereda Nare, municipio de Puerto López.

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A través de un comunicado, las autoridades en la región confirmaron: “La operación fue desarrollada mediante una oportuna reacción de uniformados del Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (MSOPT), en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y la Armada Nacional”.

En medio de esa ofensiva fue que los uniformados lograron interceptar a alias El Jinete, cuando se movilizaba a lomo de caballo por esa zona del Meta. En el momento en que le realizaron el registro le fue hallado en su poder dos armas de fuego y munición que llevaba ocultas en las sillas del animal.

La Policía departamental confirmó sobre esas armas: “No presentó la documentación que acreditara su porte legal, motivo por el cual, se procede a la captura por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”.

Las autoridades lograron incautarle una escopeta calibre 16, una escopeta calibre 22, dos cartuchos calibre 12, un calibre fulminante y cuatro esferas metálicas. El Jinete y todo ese material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La Policía confirmó: “De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el capturado sería el presunto responsable de amenazas, intimidaciones, agresiones físicas y del desplazamiento forzado de una familia residente en la vereda Nare, hechos que venían alterando la tranquilidad y la convivencia de esta comunidad rural”.

Alias El Jinete también tiene anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de violencia intrafamiliar, abuso de confianza, lesiones personales, daño en bien ajeno e inasistencia alimentaria.

El coronel Eduardo Zambrano, comandante de la Policía en Meta, explicó: “Este resultado representa un importante avance en la protección de nuestras comunidades rurales. Con la captura de este presunto generador de violencia y la incautación de dos armas de fuego evitamos que estas pudieran ser utilizadas para seguir intimidando o afectando la integridad de los ciudadanos”.