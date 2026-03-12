Antioquia

Este es el armamento y la millonada que le incautaron a Javier Arias Stunt en Urabá: “Se enfrentaría a más de 20 años de cárcel”, dice un experto

El ‘influencer’ estaba en una finca del corregimiento El Totumo, en Necoclí.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 6:39 p. m.
Javier Arias Stunt, capturado en Necoclí con un armamento y dinero en efectivo.
Javier Arias Stunt, capturado en Necoclí con un armamento y dinero en efectivo. Foto: Dijín y redes sociales

En medio de un fuerte operativo en el que participaron la Dijín - Interpol, el Ejército y la Fiscalía, fue detenido en el corregimiento El Totumo, en Necoclí, el influencer Javier Arias Stunt.

Contrario a lo que mucha gente se imaginaba, el joven que se mostraba en sus redes sociales codeándose con famosos de la talla de Daddy Yankee y J Balvin, entre otros, no cayó en manos de las autoridades por irregularidades en sus millonarios sorteos.

Esta vez, las autoridades lo sorprendieron, según información revelada por la Dijín, con armamento, altas sumas de dinero y abundante munición.

Según la Dijín, la diligencia, que fue acompañada por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), permitió que a Javier Arias Castañeda le incautaran dos pistolas de varios calibres, dos escopetas calibre 12, una carabina de precisión calibre 22 y 1.926 cartuchos de diversos calibres (12, 9mm, .22 y .25).

Además, le encontraron 208.000.000 de pesos en billetes de alta denominación.

Armas, dinero y equipos de comunicación incautados en captura a Javier Arias Stunt.
Armas, dinero y equipos de comunicación incautados en captura a Javier Arias Stunt. Foto: Dijín

Es decir, el influencer tendrá que responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

SEMANA consultó con el abogado Julio César Rivera, un experto penalista que en el día a día de su labor lidia con este tipo de procesos judiciales.

Según el abogado, el operativo deja varias preguntas al aire, que serán resueltas en las audiencias judiciales.

“Según las imágenes divulgadas por la Dijín aparecen tres delitos: fabricación, porte, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo, de uso personal y, así mismo, esos equipos de comunicación, radios que son de uso restringido”.

“Además, unas sumas de dinero que podrían tratarse de un lavado de activos o un enriquecimiento ilícito, porque ¿cuál sería la finalidad de la incautación de ese dinero?”, cuestionó.

“Este delito parte de 11 y va hasta los 22 años. Deberíamos revisar si habrá en la imputación alguna circunstancia agravante, y quedaría una pena que parte de 22 años”, indicó.

Sin embargo, fue claro en decir que esto solo se sabrá en la audiencia de imputación de cargos, cuando la Fiscalía le lea a Javier Arias Stunt los delitos que le endilga.

Las autoridades revisarán los equipos tecnológicos incautados, que “al parecer contienen información de vital importancia para futuras investigaciones contra delitos transnacionales”, dijo la Dijín.

El influencer, que en el pasado fue corredor de motos, es reconocido por exhibir sus lujos en redes sociales, incluso la cybertruck con la que se le vio por el municipio de Necoclí. Además, por investigaciones en su contra relacionados con juegos de azar realizados en plataformas digitales.