Capturan al reconocido influenciador Javier Arias Stunt, le encontraron armas en su vivienda

Es famoso en internet por poseer vehículos lujosos y publicarlos en sus redes sociales.

12 de marzo de 2026, 3:53 p. m.
Javier Arias Stunt, creador de contenido que fue capturado en Urabá. Foto: Redes sociales A. P. I.

En las últimas horas, medios de comunicación del Urabá confirmaron la captura de Javier Arias Stunt, un reconocido influencer que realizó distintos sorteos de vehículos, camionetas y motos de lujo a través de sus redes sociales.

El operativo se habría llevado a cabo en las horas de la mañana del jueves 12 de marzo y el creador de contenido habría sido puesto en manos de las autoridades.

Según dio a conocer El Sentir de la Costa, el hombre fue capturado en una de sus propiedades ubicada en zona rural de El Totumo, en Necoclí, Antioquia.

Pese a que se sabe que el hombre está bajo el poder de las autoridades, por el momento no se conocen detalles con respecto a su captura y los cargos que tendrían que enfrentar, pues antes se llevarían a cabo inspecciones con respecto al material encontrado en su lugar de residencia.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades encontraron una millonaria suma en efectivo, la cual no contaba con el soporte legal que indicara la procedencia del mismo, de aproximadamente 208.000.000 de pesos en billetes de alta denominación.

Adicionalmente, se reveló la lista completa de las armas halladas en las habitaciones de la vivienda:

  • 2 pistolas de varios calibres
  • 2 escopetas calibre 12
  • 1 carabina de precisión calibre 22
  • 1.926 cartuchos de diversos calibres (9 mm, 12 mm, 22mm y 25 mm).

Además, se incautaron varios equipos tecnológicos, los cuales están siendo analizados por los entes investigadores, con el fin de obtener información que permita avanzar en los futuros procedimientos.

¿Cómo es el contenido que publica Javier Arias Stunt en sus redes sociales?

Con una cuenta de Instagram con más de 1,3 millones de seguidores, el creador de contenido mostraba muchos de sus lujos, dentro de los cuales se encontraban apartamentos, fincas y vehículos de alta gama, los cuales eran elogiados por su comunidad digital.