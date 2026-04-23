Bananeros baten récord en 2025, pero lluvias y costos amenazan desempeño en 2026

El sector bananero colombiano cerró 2025 con resultados históricos, pero enfrenta un 2026 lleno de desafíos. Así lo explicó el presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), Emerson Aguirre, quien destacó que el país se consolidó como el tercer exportador de banano en América Latina, con cerca de 2,6 millones de toneladas enviadas al exterior y ventas por más de 1.300 millones de dólares.

Las exportaciones regionales vuelven a crecer y reconfiguran el mapa económico del país

Uno de los factores clave fue el aumento en la productividad, que creció más de 21 % el año pasado, impulsado por mejores prácticas agrícolas y condiciones climáticas favorables. Como resultado, fue posible producir 2.516 cajas por hectárea; en cada caja van, en promedio, 100 bananos.

“Si bien en valor somos el tercer renglón agrícola con ventas al exterior, en volumen ocupamos el primer lugar, ya que del café, que es el principal referente del país, se exportan cerca de 700.000 toneladas”, señaló Aguirre.

Además, el sector mantiene altos niveles de formalidad laboral, con más de 53.000 empleos directos (uno por hectárea), en su mayoría sindicalizados y ubicados en las regiones productoras de Urabá, Magdalena, La Guajira y Cesar. “Somos una de las pocas industrias que tenemos negociación por rama”, aclara el presidente de Augura. Justamente, ese tema de negociar por sectores económicos y no por empresas ha sido uno de los cambios que el Gobierno ha querido implementar a través de decreto, al no lograr su aprobación dentro del trámite de la reforma laboral.

En el caso del banano, han conseguido que este tipo de negociaciones en rama se concreten gracias a un proceso de diálogo social de más de 38 años.

Finca bananera en Colombia Foto: Augura

Los principales destinos de exportación del banano colombiano son la Unión Europea, que concentra el 65,8 % del total, seguido por Estados Unidos (17,3 %) y el Reino Unido (13,6 %).

Para Aguirre, el posicionamiento de Colombia en esos mercados, superando incluso a los productos africanos que están más cerca de Europa, se debe a que los cultivadores locales han logrado certificarse en temas laborales y medioambientales.

Boom del arándano: consumo local domina, exportaciones siguen rezagadas

Sin embargo, el panorama cambió en 2026. Fuertes lluvias registradas desde enero dejaron más de 1.200 hectáreas inundadas, lo que impactará la producción y llevaría a una caída cercana al 5 % en las exportaciones. A esto se suma la incertidumbre por la posible llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre, que podría afectar nuevamente los cultivos.

En el frente internacional, el sector enfrenta presiones por los precios. Aunque el banano se comercializa en promedio a 10 dólares por caja, los productores representados por gremios como Augura advierten que este valor no refleja el aumento de costos, especialmente en mano de obra e insumos. Además, Colombia es tomadora de precios en el mercado global, lo que limita su margen de maniobra.

Cultivos colombianos de banano Foto: Augura

El comportamiento del dólar también incide en la competitividad, pues una tasa de cambio baja reduce los ingresos por exportaciones. Frente a este escenario, el gremio hizo un llamado al Gobierno para activar instrumentos que protejan al sector y garanticen el empleo en las regiones productoras.

Pese a las dificultades, la demanda internacional se mantiene estable. No obstante, el 2026 será, según el gremio, un año de ajuste, en el que la sostenibilidad productiva y económica será el principal reto para la industria bananera.