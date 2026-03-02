¿Cómo queda Colombia frente a los nuevos aranceles propuestos por el Gobierno Trump? Desafíos y oportunidades

SEMANA: ¿Cómo queda Colombia en el nuevo escenario arancelario tras las decisiones recientes del presidente Donald Trump y qué implicaciones tiene para la relación comercial bilateral?

Ricardo Triana (R. T.): Colombia se enfrenta hoy a un nuevo esquema arancelario estadounidense, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales los aranceles “recíprocos” impuestos por la administración Trump bajo una ley de emergencia. En respuesta a ese fallo, el gobierno estadounidense anunció un arancel global temporal del 10 % a las importaciones no exentas, que estará vigente por cinco meses contados a partir del martes de la semana en curso; además, el presidente Trump ha señalado su intención de aumentarlo hasta el 15 %.

Para Colombia, este nuevo gravamen significa que, aunque el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos sigue vigente, ciertos productos que antes entraban con arancel cero podrían enfrentar inicialmente ese 10 % adicional como un “recargo de emergencia” durante este periodo transitorio. Por ejemplo, productos como flores cortadas, aceite de palma y transformadores eléctricos, que representan cerca del 28,4 % de las exportaciones colombianas a Estados Unidos, quedan sujetos a este arancel. Esta situación cobra relevancia teniendo en cuenta que entre enero y octubre de 2025 Colombia exportó 12.411,4 millones de dólares a Estados Unidos, con más de 3.100 empresas colombianas activas exportando, lo cual resalta la importancia del mercado norteamericano para la economía colombiana.

Para Ricardo Triana Soto, director ejecutivo del CEA Colombia, los próximos 150 días representan una ventana estratégica para que Colombia maximice las ventajas del TLC, consolide su posición en productos de alto valor agregado y fortalezca la competitividad de sus exportadores. Foto: Semana S

SEMANA: ¿Esta situación qué representa?

R. T.: La relación bilateral presenta un doble desafío y una oportunidad: por un lado, se mantiene un marco comercial sólido y diversificado que refleja la profundidad de los lazos económicos entre Colombia y Estados Unidos; por otro, es fundamental que Colombia fortalezca sus canales de diálogo y negociación con Washington, de manera que se puedan identificar con claridad los productos que podrían quedar exentos y minimizar los efectos del nuevo régimen arancelario antes de su consolidación.

SEMANA: En ese contexto, ¿existen oportunidades para Colombia en este nuevo esquema arancelario, particularmente en sectores donde el país tiene acceso preferencial o ventajas competitivas en el mercado estadounidense?

R. T.: Sí, Colombia cuenta con oportunidades relevantes en el nuevo esquema arancelario estadounidense, especialmente en sectores donde el país mantiene ventajas competitivas gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Este acuerdo otorga acceso preferencial a productos colombianos, establece reglas de origen claras, normas de certificación y mecanismos de resolución de disputas, lo que permite a los exportadores planificar con mayor certeza, diferenciarse frente a competidores regionales y globales, además de reducir riesgos comerciales.

Algunos productos ya confirmaron su exclusión del arancel, incluyendo aguacate Hass, café sin tostar descafeinado, carbón térmico, betún asfáltico y platino en bruto o en polvo, que representan cerca del 4,2 % de las exportaciones colombianas a Estados Unidos, garantizando la competitividad de estos bienes estratégicos incluso frente a ajustes arancelarios. Existe además un 63,6 % de la canasta exportadora que requiere validaciones técnicas para confirmar su exención. Este grupo incluye café verde no descafeinado, petróleo, oro, banano, cacao y extractos o esencias de café, y puede gestionar su situación mediante coordinación con importadores y brokers, asegurando el acceso a exenciones cuando aplique.

SEMANA: Así las cosas, ¿qué viene?

R. T.: Desde el Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia) destacamos que los próximos 150 días representan una ventana estratégica para que Colombia maximice las ventajas del TLC, consolide su posición en productos de alto valor agregado y fortalezca la competitividad de sus exportadores, al mismo tiempo que envía señales de confianza a los inversionistas estadounidenses interesados en el país.

SEMANA: ¿Cuáles son los principales riesgos que podría enfrentar Colombia en términos de competitividad, inversión extranjera y estabilidad de las cadenas de suministro?

R. T.: Colombia no enfrenta riesgos particulares derivados de la coyuntura arancelaria si se mantiene la solidez del marco institucional y el diálogo bilateral con Estados Unidos, en el contexto de una relación económica que supera los 200 años de historia comercial y de inversión. Estados Unidos sigue siendo el principal inversionista en el país, con cerca del 30 % de la inversión extranjera directa total, y una presencia estructural en sectores como manufactura, energía y servicios, lo que demuestra que las decisiones de inversión responden a fundamentos de largo plazo más que a medidas puntuales.

Asimismo, alrededor del 30 % de las exportaciones colombianas tienen como destino ese mercado, lo que refleja una integración profunda de las cadenas productivas. En este escenario, más que riesgos específicos, el foco debe estar en preservar reglas claras, estabilidad jurídica y canales permanentes de diálogo gobierno-gobierno y sector privado-sector privado, que han sido la base para la confianza inversionista y la continuidad de los flujos comerciales. Fortalecer ese marco normativo y la cooperación bilateral permitirá que Colombia siga siendo un socio confiable y competitivo dentro de las cadenas de valor regionales.

SEMANA: En productos clave como flores y café, ¿cómo queda Colombia frente a otros países competidores en este nuevo contexto arancelario y qué factores podrían fortalecer su posición en el mercado de Estados Unidos?

R. T.: En productos clave como flores y café, Colombia mantiene una posición estructuralmente competitiva en el mercado estadounidense, aunque el nuevo esquema arancelario introduce diferencias relevantes frente a algunos competidores. En flores, cerca del 80 % de las exportaciones colombianas se dirigen a Estados Unidos, lo que consolida al país como su principal proveedor. Los nuevos aranceles mantienen condiciones equitativas para Colombia y los competidores regionales como Ecuador y México. Sin embargo, estos países enfrentan mayores costos logísticos o menor diversificación del portafolio.

Respecto al café, el análisis técnico muestra que este producto forma parte del 28,4 % de las exportaciones colombianas que enfrentan el impacto del nuevo arancel de Estados Unidos. Bajo el nuevo esquema, productos como el café sin tostar descafeinado han sido confirmados como excluidos del arancel del 10 %, lo que representa el 4,2 % de las ventas totales a dicho país. No obstante, el café verde no descafeinado y los extractos de café están sujetos a una validación técnica ante la Agencia de Aduanas; de ratificarse su código arancelario, Colombia mantendría las preferencias del TLC, evitando el recargo que podría escalar al 15 %. Esta condición es una ventaja competitiva frente a Brasil, cuyas exportaciones enfrentaron inicialmente amenazas de aranceles de hasta el 50 % bajo políticas de reciprocidad, y frente a Vietnam, que debe absorber el arancel universal sobre sus altos volúmenes.

SEMANA: ¿Cuál debe ser la prioridad para Colombia?

R. T.: Para Colombia, la prioridad es asegurar que el 64 % de su canasta exportadora mantenga la exención, con el fin de consolidar su liderazgo en el mercado estadounidense. Para lograrlo, es clave sofisticar la producción, impulsar la sostenibilidad y facilitar el comercio. Desde el CEA, hacemos un llamado al Gobierno nacional para que, desde ya, instale mesas de diálogo que permitan seguir construyendo condiciones cada vez más favorables para la producción nacional. Estas estrategias no solo protegen la presencia de Colombia en Estados Unidos, sino que también envían una señal positiva a los inversionistas estadounidenses, interesados en cadenas de valor agrícolas y de alimentos con alto valor agregado.