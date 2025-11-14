Suscribirse

Mundo

Donald Trump anuncia cambios en los aranceles. Precios del café y otros productos tendrían modificaciones

Según la Casa Blanca, este arancel era “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos”.

Redacción Mundo
15 de noviembre de 2025, 12:11 a. m.
Donald Trump
Donald Trump anunció modificaciones sobre los aranceles en varios productos. | Foto: AP / Adobe Stock

El presidente Donald Trump firmó el viernes un decreto para retirar los aranceles de Estados Unidos sobre importaciones agrícolas como carne de res, bananas, café y tomates, ante la creciente presión para reducir el costo de vida para los estadounidenses.

El decreto presidencial determina que algunos productos agrícolas estarán exentos de los aranceles “recíprocos” impuestos este año, tras analizar cuestiones como la capacidad de producción nacional de ciertos bienes en Estados Unidos.

Contexto: El café agridulce: mientras alcanza las exportaciones más altas en las últimas dos décadas, sigue la inquietud por su futuro en EE. UU.

En la lista publicada por la Casa Blanca figuran productos que Estados Unidos no cultiva o lo hacen en cantidades demasiado pequeñas en comparación con las necesidades: café, té, aguacates, tomates, mangos, piñas, plátanos y cocos, entre otros.

Trump dictó el 2 de abril una orden ejecutiva que modificaba sustancialmente la política comercial e impuso un arancel mínimo del 10%, ya que el déficit comercial constituía a su juicio “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos”, recuerda el comunicado de la Casa Blanca.

Donald Trump anunció la nueva medida arancelaria. | Foto: AP - STOCK ADOBE

A ese arancel mínimo se le añadieron suplementos, en función de cada país y producto. El Tesoro estadounidense empezó a recaudar sustanciales ingresos mensuales, pero la inflación se ha resentido al mismo tiempo por esos derechos de aduana.

Tras una primera revisión el 5 de septiembre, Trump considera ahora que “la demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna para producir ciertos productos” obliga a rebajar de nuevo los aranceles.

Contexto: Cadenas de cafeterías se declaran en bancarrota en EE. UU. por aumento de precios en el sector, estas son las razones de la crisis

El coste de la vida es citado por los estadounidenses como una de sus principales preocupaciones en sondeos públicos. Estados Unidos anunció el jueves acuerdos arancelarios que apuntan a esa reorganización de su política comercial con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, todos ellos importantes productores de insumos como el café, la carne de res y la fruta. El precio del café subió un 20% en agosto y septiembre.

Tras el anuncio de este viernes, el presidente de la Asociación Nacional del Café, Bill Murray, aseguró en un comunicado que la decisión ayudará a “suavizar la presión del coste de vida para los dos tercios de la población adulta estadounidense que consume café cada día”.

Cultivo de café
Los precios del café disminuirían en los Estados Unidos. | Foto: Getty Images

El gobierno Trump ha reconocido las preocupaciones sobre el coste de vida que enfrentan los estadounidenses, y que motivaron el castigo electoral que sufrieron los demócratas hace un año. “Eso es algo que vamos a solucionar, y lo vamos a solucionar de inmediato”, dijo esta semana Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca.

Además de las rebajas arancelarias, Trump anunció hace una semana una investigación sobre las prácticas de las empresas empacadoras de carne, a las que acusa de coludir para fijar precios. Según los últimos datos oficiales disponibles, los precios al consumidor de la carne de res y de ternera aumentaron casi un 15% interanual en septiembre.

Contexto: Aunque las exportaciones de productos no minero-energéticos de Colombia a EE. UU. crecen, todavía hay desafíos por superar. ¿Cuáles son?

En un informe reciente, Farm Bureau, la principal organización agrícola de Estados Unidos, atribuye estos precios récord a la significativa disminución del número de cabezas de ganado en los últimos años (la más baja en 74 años), junto con una demanda consistentemente fuerte.

Con información de AFP.

Noticias relacionadas

Donald TrumpEstados UnidoscaféBananoCarneAranceles

