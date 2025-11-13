Mundo
Estados Unidos excluye a Colombia de importantes acuerdos comerciales firmados con cuatro países de la región
Los entendimientos hacen parte de una negociación a cambio de la reducción de aranceles de parte de Washington.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Casa Blanca anunció el jueves que Estados Unidos cerró acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, la más reciente serie de pactos alcanzados desde que el presidente Donald Trump lanzó su guerra de aranceles.
Los cuatro países aceptaron abrir sus mercados a productos estadounidenses a cambio de una reducción de los aranceles sobre sus exportaciones a Estados Unidos, entre ellas las agrícolas, indicó la Casa Blanca en cuatro comunicados separados que publicó en su página web.
En consecuencia, los precios de productos como las bananas y el café en el mercado estadounidense podrían bajar, en medio del descontento de los consumidores por el aumento del coste de la vida en la segunda presidencia de Trump.
Información en desarrollo…