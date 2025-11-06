El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió la tarde de este jueves, 6 de noviembre, la llave de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, por parte del alcalde estadounidense, Francis Suárez, quien además lo reconoció como huésped ilustre de la ciudad de Florida, lo que endurece las relaciones diplomáticas que sostiene el país norteamericano con la administración argentina.

El presidente sudamericano y el alcalde se reunieron en el marco del America Business Forum, que se llevó a cabo en el estadio Kaseya Center, sede del equipo de baloncesto Miami Heat. En la jornada, el presidente Donald Trump y la estrella de fútbol, Lionel Messi, también dieron discursos.

Presidente Javier Milei habla en el America Business Forum. | Foto: AP

Luego de la intervención del argentino en el foro, el alcalde Suárez felicitó al jefe de Estado y expresó que fue un “gran privilegio” haberlo recibido en su ciudad. Luego, le otorgó la llave de la ciudad, a la cual se refirió como un “obsequio que es importante para los residentes de Miami, para los argentinos en el extranjero, para los pro-capitalistas y los anticomunistas“.

“Agradecemos mucho tu presencia, con esto te entregamos nuestro corazón y la llave de nuestra gran ciudad“, agregó el alcalde, luego de resaltar que, con el reconocimiento, el mandatario ya ”es parte de nuestra ciudad".

“Gracias por recibirme con tanto cariño. Vamos a hacer a Argentina”, dijo Milei en la apertura de su discurso frente a cientos de empresarios que conglomeró el evento. “Me alegra poder compartir escenario con Lionel Messi y Donald Trump”, destacó.

Francis Suárez, alcalde de Miami. | Foto: The New York Times

“Y es la prueba de que yo también puedo a veces felicitar a un zurdo”, aprovechó para bromear sobre el futbolista.

Además, se refirió al comunismo que ha sido el foco de su Gobierno y el de Estados Unidos. “Sostienen que el crecimiento económico impacta de manera desigual en la sociedad, por eso piden la intervención del Estado. Pero los datos están de nuestro lado”, dijo en su discurso.

“El capitalismo y la propiedad privada no son males, son la base fundamental de nuestra organización”, señaló. “El sistema capitalista es el único justo, que va de la mano de la moral y la ética, no como el sistema asesino de los comunistas. Sin el capitalismo estaremos condenados a las sociedades planificadas, esclavistas”.

El presidente aprovechó para defender las reformas que ha presentado en su país. | Foto: GETTY IMAGES

“Construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita. Hablamos de una reforma laboral para acomodarla a los estándares internacionales; hablamos de bajar impuestos para que más empresas puedan ser rentables en el país; modificar las leyes penales”, sentenció el presidente sobre las reformas que se están discutiendo en su país.

Este jueves, el mandatario también participó de la conferencia Conservative Political Action Conference en Mar-a-Lago, la propiedad de Trump ubicada en Florida.