Lluvia de elogios a Milei por parte de Trump tras victoria en las elecciones legislativas

El mandatario confirmó un respaldo político y económico clave desde Washington.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

27 de octubre de 2025, 11:25 p. m.
Javier Milei se reunió este sábado con Donald Trump al término de una convención conservadora en Estados Unidos.
Trump celebra la victoria de Milei y confirma millonario apoyo a La Libertad Avanza. | Foto: Tomadas de @WhiteHouse

El presidente Donald Trump recientemente se pronunció acerca de la victoria en las elecciones legislativas argentinas del partido La Libertad Avanza (LLA), liderado por el presidente Javier Milei.

A través de su perfil en Truth Social, el mandatario de 79 años expresó el siguiente mensaje: “¡Gran triunfo en Argentina para Javier Milei, un candidato maravilloso respaldado por Trump! Nos está dejando a todos en una buena posición. ¡Felicidades, Javier!”.

Contexto: ¿Por qué volvió a ganar Milei? Las claves de la inesperada victoria del presidente argentino

Adicionalmente, Trump declaró a la prensa que su par argentino “fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte”. La ayuda a la que se refiere el presidente estadounidense sería una financiación de 20.000 millones de dólares, condicionada a la victoria del partido La Libertad Avanza.

Para obtener este beneficio, el mandatario argentino viajó personalmente a la Casa Blanca, donde estuvo bastante tiempo en el Despacho Oval. La relación entre Argentina y Estados Unidos parece sólida con ambos mandatarios en el poder, por lo que la victoria en las recientes elecciones podría ser una de las primeras muestras de esta alianza.

El partido ultraliberal del presidente Javier Milei obtuvo un contundente triunfo el pasado domingo en las elecciones legislativas en Argentina, con más del 40 % de los votos, según datos oficiales del Ministerio del Interior.

El resultado trajo alivio al gobierno, que llevó a Milei a solicitar un rescate financiero al presidente estadounidense Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.

De acuerdo con los resultados parciales, La Libertad Avanza triunfó sobre el peronismo (centroizquierda), que obtuvo 31,64 % a nivel nacional, con más del 90 % de los votos escrutados. En tercer lugar quedó Provincias Unidas, un bloque que busca romper con la polarización, y que recaudó el 7,1 % de los votos.

Con este resultado provisorio, el oficialismo amplía su bancada y se acerca al tercio que necesita en ambas cámaras para blindar sus vetos, aunque deberá forjar alianzas con otras fuerzas para avanzar en reformas estructurales.

“Milei querido, el pueblo está contigo”, cantaban cientos de simpatizantes del presidente frente al búnker de LLA en Buenos Aires.

“Estoy con mucha felicidad y entusiasmo. No esperaba un número tan grande”, dijo a la AFP Facundo Campos, un consultor de marketing de 38 años. “Lo grité como si fuera el gol del último Mundial de Argentina campeón”, agregó.

El respaldo político y financiero de Trump consolida una relación bilateral que promete marcar el rumbo de ambas naciones en los próximos años.

*Con información de AFP.

