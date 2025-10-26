Suscribirse

Mundo

Contundente victoria del partido de Javier Milei en las legislativas de Argentina: se impuso con más del 40 % de los votos

El bloque que representa a la mayor parte de la oposición peronista obtuvo un 24,50 % de la votación, según informó el Ministerio del Interior.

Redacción Mundo
27 de octubre de 2025, 12:44 a. m.
El presidente argentino, Javier Milei, vota durante las elecciones legislativas de medio término en Buenos Aires, Argentina, el domingo 26 de octubre de 2025.
El presidente argentino, Javier Milei, vota durante las elecciones legislativas de medio término en Buenos Aires, Argentina, el domingo 26 de octubre de 2025.

El presidente Javier Milei obtuvo este domingo un sorpresivo y contundente triunfo en las elecciones legislativas en Argentina, con más del 40 % de los votos, en un fuerte espaldarazo para sus reformas ultraliberales.

El resultado trae alivio al gobierno tras semanas marcadas por una fuerte presión sobre el peso argentino que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente estadounidense, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.

El partido oficialista La Libertad Avanza(LLA) se impuso con 40,8 % de los votos por encima del peronismo (centroizquierda), que en sus distintas variantes sumó 31,6 %.

En tercer lugar quedó Provincias Unidas, un bloque que busca romper con la polarización y sumó 7,1 % de los votos, según datos provisorios de la Dirección Nacional Electoral con el 92 % de las mesas escrutadas.

Con este resultado, el oficialismo amplía su bancada y se acerca al tercio que necesita en ambas cámaras para blindar los vetos presidenciales a sus proyectos resistidos por el Congreso, aunque deberá forjar alianzas con otras fuerzas para avanzar en reformas estructurales.

En el búnker de LLA en Buenos Aires, cientos de seguidores de Milei festejaron los resultados como un grito de gol, con saltos, abrazos, cantos de apoyo y algunos rostros bañados en llanto.

“Milei querido, el pueblo está contigo”, cantaban cientos de simpatizantes.

“Estoy con mucha felicidad y entusiasmo. No esperaba un número tan grande”, dijo a la AFP Facundo Campos, un consultor de marketing de 38 años. “Lo grité como si fuera el gol del último mundial de Argentina campeón”, agregó.

El resultado más sorprendente fue el de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, donde el gobierno había perdido por más de 13 puntos en las legislativas locales de septiembre y ahora quedó codo a codo con el peronismo.

La participación estuvo en torno al 67,9 %, la más baja en una elección nacional desde la vuelta de la democracia en Argentina en 1983.

Alivio

Frente a la casa Cristina Kirchner, la expresidenta referente peronista ahora en prisión domiciliaria por corrupción, cientos de personas lamentaron el resultado, algunos con lágrimas en los ojos.

“Evidentemente lo que está ganando es la indiferencia, no tengo mucho más que decir”, dijo Mariano, de 61 años y quien no quiso dar su apellido.

La ayuda de Estados Unidos es cuestionada por la oposición como una forma de injerencia y había atizado aún más las expectativas de una depreciación del peso tras las elecciones.

“No”, respondió el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando se le preguntó tras haber votado si devaluaría el peso.

“El lunes es un día más, no se modifica en nada el programa económico ni el sistema de bandas”, dijo, en referencia a la fluctuación administrada del peso respecto al dólar que rige desde abril.

Tras haber impulsado reformas con apoyo opositor en 2024, Milei sufrió una serie de reveses este año.

*Con información de AFP

