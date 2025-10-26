Argentina cierra votaciones legislativas clave para el gobierno de Javier Milei. La participación fue la más baja desde 1983

Los centros de votación en Argentina cerraron este domingo a las 6:00 de la tarde, hora local, tras disputarse unas elecciones legislativas nacionales cruciales para el gobierno del presidente Javier Milei.

Los resultados preliminares se darán a conocer después de las 9:00 de la noche, hora local, en medio de un clima de alta expectativa por el impacto del voto en el equilibrio del Congreso argentino.

Un 66 % de los votantes argentinos registrados ejercieron su derecho a voto en las elecciones legislativas parciales de este domingo, según los datos oficiales definitivos difundidos al cierre de las urnas por la Dirección Nacional Electoral, lo que supone un mínimo desde que en 1983 retornó la democracia a Argentina.

El dato es 5 puntos inferior al de las elecciones de mitad de mandato de 2021, cuando aún estaban en vigor las restricciones por la pandemia de Covid-19.

“Se estima que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto Diputados como Senadores. Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento”, publicó la Cámara Nacional Electoral (CNE) en un comunicado.

Tras meses convulsos para el presidente, los comicios llegan en un momento de creciente vulnerabilidad para el jefe de Estado, que tendrá que hacer frente a la oposición de corte peronista tras haber perdido las elecciones provinciales de Buenos Aires el pasado mes de septiembre.

Aunque su partido, La Libertad Avanza, se encuentra en primer lugar en los sondeos sobre intención de voto, con el 37,1 % de los respaldos, de cerca le sigue Fuerza Patria, con el 32,2 % de los apoyos y entre cuyos líderes se encuentran la expresidenta Cristina Fernández y figuras relevantes del peronismo como Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Así votaron los dirigentes políticos

Milei votó este domingo en medio de un amplio dispositivo de seguridad en la sede de Medrano (Buenos Aires), de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sin realizar declaraciones a la prensa.

Milei sí dedicó unos minutos a saludar a simpatizantes que lo esperaban en la puerta de acceso del edificio universitario. El mandatario estuvo acompañado de su hermana, Karina Milei, quien ejerce además como secretaria general de la Presidencia. Posteriormente publicó un escueto “Ya cumplí con mi deber cívico. Fin” en su cuenta en la red social X.

Ya cumplí con mi deber cívico.

Fin. pic.twitter.com/7e18jn9a7L — Javier Milei (@JMilei) October 26, 2025

También ejerció su derecho a voto el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien expresó su satisfacción con el alcanzado entre su partido, el conservador Propuesta Republicana (PRO), y el partido del presidente Milei, La Libertad Avanza

El expresidente Mauricio Macri, primo de Jorge Macri y líder del PRO, apeló a la participación ciudadana. “Cada elección es importante. Es un buen momento para volver a renovar la esperanza”, declaró al tiempo que hizo un llamado a la estabilidad. En esa línea, planteó la posibilidad de colaborar con Milei. “Yo estoy a disposición para hablar y aportar gobernabilidad. No hemos hablado de ministros. Milei tiene mi número. Si necesita algo me va a llamar”, resaltó.

“Espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, refuerce su gobernabilidad, que es un reclamo de todos para que haya estabilidad y podamos crecer”, argumentó.

Igualmente votó el diputado del opositor Fuerza Patria Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien apeló a la movilización teniendo en cuenta los llamados desde Estados Unidos a apoyar a Milei en el marco del rescate puesto en marcha por el Gobierno norteamericano.

“Hoy, más allá de las diferentes posturas que tenemos todos los partidos políticos (...) a nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro”, afirmó.

Los principales candidatos de la kirchnerista Fuerza Patria, Jorge Taiana y Mariano Recalde, se encuentran reunidos con Cristina Fernández de Kirchner en su apartamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, donde la presidenta del Partido Justicialista cumple condena de prisión domiciliaria impuesta por la Corte Suprema.

Mientras, la candidata a senadora por La Libertad Avanza Patricia Bullrich votó a las 2:00 de la tarde en el Auditorio del centro de exhibiciones La Rural. “Es la decisión del presidente que tiene la posibilidad de realizar cambios en el Gabinete. Si la gente me acompaña, voy a asumir”, señaló.

“Necesitamos mayor gobernabilidad para aprobar leyes que bajen impuestos, leyes penales para que quien las hace las pague y muchas reformas que requiere nuestro Ministerio de Economía. Para ordenar el país”, declaró ante los medios tras votar.

El jefe de Gabinete de Milei, Guillermo Francos, votó en Puerto Madero y dijo sentir “una enorme alegría que la gente puede expresarse y votar” en las elecciones. Asimismo, le dijo a la ciudadanía que se “queden tranquilos por el dólar mañana”, tras los resultados de los comicios.